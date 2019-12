Ligue 1: Monaco gegen PSG wegen Sturms abgesagt

Wegen eines Sturms ist das Ligue-1-Spiel zwischen der und Meister Paris St. Germain am Sonntag abgesagt worden. Dies gaben die Monegassen bekannt. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es heftige Unwetter in gegeben, dabei waren zwei Personen ums Leben gekommen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

#ASMPSG 👉 ❌



Match postponed 📍



Due to the bad weather affecting the Alpes-Maritimes, the Monegasque authorities have decided to postpone the match between AS Monaco and scheduled for Sunday night at 21h.



#ASMPSG