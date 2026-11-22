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Ein Schockmoment um Kapitän Leandro Paredes hat den Copa-Triumph der Boca Juniors überschattet.

Der argentinische Traditionsklub Boca Juniors hat zum dritten Mal die Copa Sudamericana gewonnen, das lateinamerikanische Pendant zur Europa League. Der Klub aus der Hauptstadt Buenos Aires setzte sich im Finale mit 2:0 (1:0) gegen Atlético Mineiro aus Brasilien durch und holte seinen ersten internationalen Titel seit 18 Jahren.

Die "kleine" Copa hatte Boca bereits 2004 und 2005 gewonnen. Für Atlético war es hingegen die dritte Niederlage in Folge in einem internationalen Finale.

Nach dem Spiel kam es zu einem Schreckmoment, als Boca-Kapitän Leandro Paredes mitten im TV-Siegerinterview zusammenbrach. "Jetzt heißt es, die Zeit mit meinen Mannschaftskameraden zu genießen und für alles zu danken, was wir gemeinsam erlebt haben", sagte der Weltmeister von 2022, ehe er plötzlich zu Boden ging.

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Leandro Paredes meldet sich nach Zusammenbuch zu Wort

Der 32-Jährige, der wegen seines Fehlverhaltens nach dem WM-Finale 2026 für zehn Länderspiele gesperrt worden war, erlitt bei hochsommerlichen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit einen Hitzschlag. "Danke an alle für die Nachrichten, es war nur Schwindel", teilte er später via Instagram mit. Paredes hatte sich wegen der Probleme in der zweiten Halbzeit auswechseln lassen.

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Bei der Siegerehrung war er wieder fit und feierte im Kreise seiner Familie. Sein Mitspieler Rodrigo Battaglia zeigte dabei eine Fahne mit der Aufschrift "Las Malvinas son argentinas", mit dem Argentinien seinen Anspruch auf die Falklandinseln bekräftigt. Argentinische Spieler hatten diese Botschaft auch bei der WM im Sommer verbreitet und damit für Empörung in England gesorgt.

Santiago Ascacíbar (16.) und Miguel Merentiel (48.) trafen in der kolumbianischen Stadt Barranquilla für die Mannschaft, in der einst auch Argentiniens Idol Diego Maradona für Furore gesorgt hatte. Boca hat sich damit für die Recopa Sudamericana qualifiziert – das Gegenstück zum europäischen Supercup.

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Gegner dort wird der Sieger der Copa Libertadores sein. Das Endspiel der südamerikanischen Champions League steigt am kommenden Samstag (21.00 Uhr) in Montevideo, wo der argentinische Verein Estudiantes de La Plata auf den brasilianischen Klub Palmeiras São Paulo trifft.