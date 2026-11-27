So seht Ihr Le Mans gegen Lille mit einem VPN

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. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Le Mans empfängt Lille in der Ligue 1 im Stade Marie-Marvingt. Die Mannschaft von Patrick Videira will auf einem Ergebnis aufbauen, das sie in der Tabelle nach oben gebracht hat.

Le Mans steht auf Platz 13 und geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Zuletzt gewann das Team auswärts bei Marseille mit 3:2, ein Ergebnis, das in ganz Frankreich für Aufsehen gesorgt haben dürfte.

Lille blickt auf eine denkwürdige Wochenmitte zurück. Die Mannschaft von Davide Ancelotti besiegte Bayern München am Mittwoch in der Champions League nach einem Rückstand mit 2:1 und feierte damit ihren ersten Sieg in diesem Wettbewerb in der laufenden Saison.

Zuvor hatte Lille am vergangenen Wochenende in der Liga mit 0:1 gegen Lyon verloren. Damit gab es für die Mannschaft innerhalb kurzer Zeit einiges zu verarbeiten. Lille steht in der Ligue 1 auf Platz drei und will diese Position verteidigen.

Die kurze Pause zwischen den Spielen sorgt für zusätzliche Spannung. Ancelotti hat angesprochen, dass nur wenig Zeit zur Erholung bleibt. Le Mans hatte nach dem Sieg in Marseille dagegen eine ganze Woche Zeit zur Vorbereitung.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Anstoßzeit, dazu, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, und dazu, was von beiden Teams zu erwarten ist.

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