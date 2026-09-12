Las Vegas Raiders gegen Miami Dolphins LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Las Vegas Raiders gegen Miami Dolphins

13. Sept. 2026 - 16:25 Allegiant Stadium

Die Las Vegas Raiders empfangen die Miami Dolphins am Sonntag, 13. September, in Woche 1 der NFL-Hauptsaison 2026 im Allegiant Stadium (Paradise, Nevada). Der Anpfiff erfolgt um 22:25 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Las Vegas Raiders gegen Miami Dolphins verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket kaufen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist ideal für ereignisreiche Sonntagabende, an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert dies erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Las Vegas Raiders gegen Miami Dolphins – Mannschaftsnachrichten

Team-News zu den Las Vegas Raiders

Die Raiders starten unter ihrem neuen Cheftrainer Klint Kubiak in eine neue Ära. Nach einem Sommer voller Spekulationen sicherte sich der Routinier Kirk Cousins den Platz als Stamm-Quarterback. Er wird in Woche 1 gemeinsam mit den Linebackern Quay Walker und Segun Olubi als Mannschaftskapitän fungieren.

Der Quarterback Fernando Mendoza, den die Raiders im Draft 2026 an Position eins wählten, startet seine Rookie-Saison zunächst auf der Bank, um zu beobachten und zu lernen.

Verletzungsbericht & Kader-Updates

Brock Bowers (TE) (AUSFALL) : Der All-Pro-Tight-End fehlt in Woche 1. Er unterzog sich einer Meniskusentfernung am Knie und wird voraussichtlich ein oder zwei Spiele verpassen.

Ashton Jeanty (RB) (WIRD WERDEN) : Zu Beginn der Woche gab es große Bedenken wegen Jeantys Knöchel, doch er nahm am Donnerstag voll am Training teil und fühlt sich "wirklich gut".

Mike Washington Jr. (RB) : Weil Jeanty zu Wochenbeginn fehlte, erhält Rookie-Runningback Mike Washington Jr. voraussichtlich viele Spielzüge. Kubiak plant, häufig mit zwei Runningbacks und einem Tight End zu spielen.

Team-News der Miami Dolphins

Auch die Dolphins starten unter ihrem neuen Cheftrainer Jeff Hafley einen Neuaufbau. Miami geht mit dem jüngsten Kader der NFL in die Saison und setzt auf junge Talente, um Star-Runningback De’Von Achane zu unterstützen.

Verletzungsbericht & Kader-Updates

Im Gegensatz zu den Raiders gehen die Dolphins sehr gesund in Woche 1; Cheftrainer Kyle Johnston erhält Lob, weil er den 53-Mann-Kader fast vollständig fit gehalten hat.

Chris Bell (WR) (WIRD STARTEN) : Der Rookie-Wide-Receiver Chris Bell rutschte wegen eines Kreuzbandrisses Ende 2025 in die dritte Draft-Runde, übertraf jedoch seinen Genesungsplan und steht am Sonntag in der Startaufstellung. Das Team gibt an, dass er noch nicht bei 100 Prozent ist.

Will Kacmarek (TE) (WAHRSCHEINLICH) : Der Rookie-Tight-End litt unter einer Wadenverletzung und trainierte nur eingeschränkt, doch Trainer Hafley rechnet damit, dass Kacmarek die 12-Personnel-Blocking-Formationen stabilisiert.

Ronnie Harrison Jr. (LB) (WAHRSCHEINLICH) : Eine Oberschenkelverletzung beschränkte ihn Mitte der Woche, doch er ist auf dem Weg in den Kader.

Seydou Traore (TE) (GESUND) : Traore hatte mit Problemen am Daumen und an der Achillessehne zu kämpfen, trainierte jedoch voll mit und unterliegt keinen Einschränkungen.



