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Tim Pflieger
Übersetzt von

Läuft Ballon d'Or heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN und Sky?

Mit Harry Kane, Lamine Yamal und Kylian Mbappé stehen drei Top-Kandidaten im Fokus beim Ballon d'Or. Gibt es am Ende doch einen Überraschungssieger? Wo die Preisgala live übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Die Fußballwelt blickt gespannt auf die heutige Verleihung des Ballon d'Or. Da das Rennen um den Titel des Weltfußballers in diesem Jahr völlig offen ist, fiebern die Fans dem Abend besonders entgegen.

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Für die Bundesliga könnte es historisch werden: Bayern-Stürmer Harry Kane hat die Chance, als erster Bundesliga-Profi seit Matthias Sammer vor 30 Jahren den goldenen Ball zu gewinnen. Das Event startet heute Abend um 21 Uhr im London Palladium Theatre.

Vor dem großen Event beschäftigt die Fans natürlich die Frage: Wo lässt sich die Verleihung des Ballon d'Or 2026 heute live im TV und Livestream miterleben?

Läuft Ballon d'Or heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN und Sky?

Wer die heutige Vergabe des Ballon d'Or live miterleben möchte, hat in Deutschland nur eine einzige Anlaufstelle. Die gesamte Preisverleihung läuft exklusiv im Livestream bei DAZN. Die erfreuliche Nachricht für alle Fußballfans: Ein kostenpflichtiges Abo ist dafür gar nicht notwendig.

Der Streaming-Dienst zeigt die festliche Gala nämlich komplett kostenlos über die Option "DAZN for free". Um live dabei zu sein, reicht eine einfache Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort auf der Website oder direkt in der App von DAZN.

Kategorie

Details

Event

Ballon d'Or Gala 2026

Datum

Montag, 26. Oktober 2026

Streaming-Sender

DAZN

Kosten

Kostenlos (Über die DAZN for free Option mit Gratis-Account)

TV-Übertragung

Keine Übertragung im klassischen Fernsehen

Läuft Ballon d'Or heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN und Sky? Alle Informationen zur Übertragung bei DAZN

Die Live-Übertragung bei DAZN beginnt bereits um 20:15 Uhr, also 45 Minuten vor dem offiziellen Start der Gala. Im Mittelpunkt des Abends stehen sechs verschiedene Kategorien: Neben dem Weltfußballer und der Weltfußballerin werden auch der beste Trainer sowie die Mannschaft des Jahres geehrt. Abgerundet wird das Event durch die Trophäen für den besten Nachwuchsstar und den weltbesten Torhüter.

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Als eingespieltes Moderations-Duo führen Kate Scott und Arsenal-Ikone Thierry Henry live aus London durch die Veranstaltung. Dann zeigt sich, ob am Ende Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé oder überraschend Michael Olise zum Weltfußballer gekürt wird.

Läuft Ballon d'Or heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN und Sky? Die letzten fünf Ballon d'Or-Sieger

Jahr

Preisträger

Nationalität

Verein (zum Zeitpunkt der Wahl)

2025

Ousmane Dembélé

Frankreich

Paris Saint-Germain

2024

Rodri

Spanien

Manchester City

2023

Lionel Messi

Argentinien

Inter Miami

2022

Karim Benzema

Frankreich

Real Madrid

2021

Lionel Messi

Argentinien

Paris Saint-Germain



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