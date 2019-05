Russland: Alexander Kokorin und Pawel Mamajew zu Straflager verurteilt

Zwei russische Nationalspieler müssen ins Straflager. Nach einem Angriff auf Staatsbeamte wurden Alexander Kokorin und Pawel Mamajew verurteilt.

Die russischen Nationalspieler Alexander Kokorin (28) und Pawel Mamajew (30) wurden nach ihrem Angriff auf Staatsbeamte von einem Moskauer Gericht zu anderthalb Jahren Straflager verurteilt. Kokorin muss für ein Jahr und sechs Monate hinter Gittern, Mamajew für ein Jahr und fünf Monate.

Nicht der erste Fehltritt von Kokorin und Mamajew

Beide Fußballer saßen bereits sieben Monate in Untersuchungshaft, diese Zeit wird von ihrer Strafe abgezogen. Auch zwei Begleiter, darunter Kokorins Bruder, wurden verurteilt.

Kokorin und Mamajew hatten im Oktober vergangenen Jahres in einem Moskauer Cafe hohe Beamte des russischen Handelsministeriums angegriffen. Einer der Offiziellen wurde mit einem Stuhl attackiert. Zuvor hatten sie den Fahrer eines Fernsehmoderators auf offener Straße angegriffen. Beide Spieler stellten sich der Polizei, nachdem Videomaterial von dem Vorfall aufgetaucht war.

Schon 2016 war das Duo von der Nationalmannschaft ausgeschlossen worden, weil es nach dem enttäuschenden EM-Aus 2016 in einer Champagner-Party in Monaco beiwohnte. Kokorin entschuldigte sich für sein Verhalten und kehrte zwischenzeitlich in das Nationalteam zurück, verpasste die Heim-WM 2018 aber verletzt. Für Mamajew war das Turnier in Frankreich der bisher letzte Auftritt im Nationaltrikot.