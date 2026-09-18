Kampf um den Ballon d'Or: Lamine Yamal mit Seitenhieb gegen Bayern-Star Harry Kane

In einem Interview mit Ex-Profi Jorge Valdano für Movistar Plus erklärte der 19-jährige Offensivspieler des FC Barcelona, dass grundsätzlich der beste Spieler und nicht der Spieler mit den meisten geschossenen Toren den Ballon d'Or gewinnen solle.

"Ich finde, der Ballon d’Or sollte an den besten Spieler der Welt gehen, Punkt. Nicht an einen Spieler, der 80 Tore geschossen hat, denn wenn man 80 Tore schießt, bekommt man dafür die Auszeichnung als 'Torschützenkönig'. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die die Leute nicht verstehen", so Yamal.

Für den spanischen Welt- und Europameister sei der beste Spieler nicht immer gleichzeitig auch der beste Torschütze. "Der beste Spieler der Welt ist derjenige, bei dem man als Kommentator ein Spiel verfolgt und Spaß daran hat – man sieht ihn und denkt: 'Das ist ein Spieler, der sich deutlich von allen anderen unterscheidet.'"

Erst wenn die Auszeichnung wieder an den besten Fußballer gehe, "und nicht an denjenigen, der die meisten Tore schießt oder die meisten Titel gewonnen hat", würde der Ballon d'Or seinen "wahren Wert zurückgewinnen."

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Wer könnte neben Lamine Yamal und Harry Kane den Ballon d'Or noch gewinnen?

Die Aussagen Yamals sind dabei als klarer Seitenhieb gegenüber Kane zu verstehen, welcher mit insgesamt 73 Pflichtspieltoren für den FC Bayern und die englische Nationalmannschaft erst kürzlich mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger der zurückliegenden Spielzeit ausgezeichnet wurde.

Kane und Yamal gelten neben Real Madrids Kylian Mbappe und PSG-Star Ousmane Dembele als größte Favoriten auf den Gewinn des Ballon d'Or. Vor allem Yamal und Mbappe hatten sich dabei in den letzten Tagen immer wieder mit fragwürdiger Selbstbeweihräucherung in Stellung gebracht.

"Mbappe und ich, wir sind die zwei besten der Welt, aber ich glaube, dieses Jahr hätte ich ihn mir verdient. Für mich ist das klar, und jeder, der sich die Spiele ansieht, weiß das", meinte der 19-jährige Spanier etwa.

Im Trikot des FC Barcelona gewann Yamal im vergangenen Jahr den Titel in LaLiga, insgesamt gelangen ihm wettbewerbsübergreifend 42 Torbeteiligungen (24 Tore, 18 Assists) in 45 Einsätzen. Sein größtes Argument auf die prestigeträchtigste Individualauszeichnung dürfte allerdings der Gewinn der WM mit Spanien sein.