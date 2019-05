Olympique Lyon holt Juninho als Sportdirektor zurück zu OL - Sylvinho wird neuer Trainer

Juninho verzückte Lyon und die Ligue 1 einst mit seinen Freistößen, nun kehrt er als Sportdirektor zu OL zurück. Sylvinho wird indes neuer Trainer.

Der einstige Freistoß-König Juninho kehrt zum französischen Erstligisten zurück. Wie Klubpräsident Jean-Michel Aulas mitteilte, wird der 44 Jahre alte Brasilianer neuer Sportdirektor des früheren Serienmeisters.

Als neuer Trainer kommt Juninhos Landsmann Sylvinho zu OL. Der einstige Barca-Profi, zuletzt Techniktrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, ersetzt Bruno Genesio, dessen Vertrag nicht verlängert wurde.

Juninho wurde als Spieler siebenmal Meister mit Lyon

Juninho, 2005 in mit -Sieger, hatte von 2000 bis 2009 für Lyon gespielt und die goldenen Jahre des Klubs geprägt. Siebenmal wurde der Kunstschütze mit Lyon französischer Meister und erzielte in 248 Ligaspielen 75 Tore.

Lyon hatte am Samstag am vorletzten Spieltag der 4:0 gegen gewonnen und sich damit Platz drei gesichert, der zur Teilnahme an der Qualifikation zur berechtigt.