Jürgen Klopp hat auf seiner Position Bedarf: Zweitligaspieler "beschäftigt sich" mit Karriere im DFB-Team

Jürgen Klopp wird Joshua Kimmich in der Nationalmannschaft künftig aller Voraussicht nach im Mittelfeldzentrum aufbieten und braucht demzufolge eine Alternative für rechts hinten. In den vergangenen Jahren taten sich kaum taugliche Kandidaten hervor. Gut möglich, dass Klopp demnächst junge Talente testet - vielleicht auch Rafael Pinto Pedrosa?

Das 18-jähriges Toptalent vom Zweitligisten Karlsruher SC wurde in den vergangenen Wochen mit Blick auf den Umbruch bei der deutschen Nationalmannschaft immer wieder als möglicher Kandidat für die künftige Besetzung der rechten Außenbahn genannt.

"Es beschäftigt mich schon, ich würde lügen, wenn ich etwas anderes sage", erklärte er nun bei Sky. "Das wäre natürlich ein Traum. Dafür werde ich auf jeden Fall alles tun und alles auf dem Platz geben. Wenn diese Zeit kommen sollte, wäre ich sehr glücklich."

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Pinto Pedrosa erreichte mit der deutschen U19 das EM-Finale

Im Sommer nahm Pinto Pedrosa mit Deutschland an der U19-EM teil. Das DFB-Team scheiterte erst im Finale an Spanien, Pinto Pedrosa war als Rechtsverteidiger gesetzt. Zuvor hatte er auch schon für die deutsche U17- und U18-Nationalmannschaft gespielt.

Für den KSC debütierte Pinto Pedrosa vor rund zwei Jahren in der 2. Bundesliga. Aktuell bereitet er sich auf seine bereits dritte Profisaison vor. In der vergangenen Spielzeit war er phasenweise Stammspieler und bekleidete auf der rechten Außenbahn verschiedene Positionen - vom klassischen Rechtsverteidiger in einer Viererkette über einen Schienenspieler in einem System mit Dreierkette bis hin zum rechten Mittelfeld.

Klopp verriet bei seiner Antritts-Pressekonferenz, dass er in der Nationalmannschaft mit einer Viererkette plant. Sein Debüt als Bundestrainer feiert er Ende September in der Nations League auswärts gegen die Niederlande. Innerhalb kürzester Zeit folgen dann Duelle mit Serbien und zweimal Griechenland.