Jobe Bellingham vom BVB auf Wolke sieben: "Das ist etwas ganz Besonderes!"

Jobe Bellingham könnte in Kürze an der Seite seines Bruders für England auflaufen. Dem BVB-Profi fehlen angesichts dessen die Worte.
"Für England nominiert zu werden, ist schon ein Traum für sich. Die Chance zu haben, gemeinsam mit meinem Bruder für England zu spielen, das lässt sich wirklich kaum in Worte fassen", sagte der 21-Jährige von Borussia Dortmund am Dienstag.
Die Aussicht, künftig gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jude Bellingham für die Three Lions aufzulaufen, sei für die Familie etwas "ganz Besonderes. Es ist so ein riesiger Bonus zusätzlich zu etwas, das ohnehin schon so besonders und so großartig ist", sagte Jobe: "Ich glaube, das lässt sich nur mit Emotionen beschreiben."
Wie hat Jobe Bellingham von seiner Nominierung erfahren?
Von seiner Nominierung durch Nationaltrainer Thomas Tuchel hatte Bellingham vergangene Woche überraschend erfahren. Nach dem BVB-Training habe auf seinem Handy plötzlich eine Nachricht aufgeleuchtet: "Hallo, Jobe, hier ist Thomas Tuchel." Als der anschließende Anruf kam, sei er außer sich vor Freude und "total aufgeregt" gewesen. "Es war einfach ziemlich surreal", sagte Bellingham: "Ich konnte gar nicht aufhören zu lächeln."
Sollte es in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League gegen Kroatien am Donnerstag oder am Sonntag in Spanien tatsächlich zum gemeinsamen Einsatz der Brüder kommen, dürften die Emotionen hochkochen. "Ich bin wirklich, wirklich stolz. Hoffentlich werdet ihr viele Emotionen bei den Menschen sehen – und ganz sicher bei meiner Familie", sagte Bellingham.
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📝Bio: In Dortmund auf Kohlen das Licht der Welt erblickt und am Niederrhein aufgewachsen, zog es mich zum Journalismus-Studium nach Darmstadt und über ein Redaktionspraktikum im Rahmen des Masterstudiums zu SPOX. Dort im Fußball- und NBA-Ressort zuhause und mittlerweile als Managing Editor mitverantwortlich für die Themenplanung und hauptsächlich als Chef vom Dienst tätig. Zuvor für den SID, die Rheinische Post, Westline, die FAZ und ProSieben Sat.1 in der Sportredaktion von ran tätig.
🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
- Themen- und Wochenplanung für SPOX und GOAL Deutschland
- Content Management als CvD für SPOX und GOAL Deutschland
- Ab und an über den FC Bayern oder Borussia Dortmund schreiben
⚽Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Quasi mit meiner Geburt. Mit drei Jahren habe ich selbst mit dem Fußballspielen angefangen, eine Leidenschaft, der ich bis heute nachgehe - auch wenn es mittlerweile nach jedem Spiel ein sehr schmerzhaftes Hobby ist. Auch sonst war für mich schon sehr früh klar, dass ich einmal Sportjournalist werden möchte.
🌟Meine liebsten Fußball-Momente:
Beruflich waren das sicherlich mein erster Reporter-Einsatz bei einem Bundesligaspiel des FC Bayern und tatsächlich meine dreiwöchige Begleitung der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 für ProSieben Sat.1.
Als Fan verbinde ich meine schönsten und auch schrecklichsten Momente wohl mit der launischen Diva vom Rhein - Fortuna Düsseldorf. Bei dem Aufstieg in die 2. Liga 2009 durfte ich live im Stadion dabei sein, ebenso wie beim epischen Bundesliga-Aufstieg 2012. Das waren wundervolle Momente, wohingegen mich seit eineinhalb Jahren Albträume von Bochum plagen.