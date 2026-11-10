Jobe Bellingham vom BVB auf Wolke sieben: "Das ist etwas ganz Besonderes!"

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Jobe Bellingham könnte in Kürze an der Seite seines Bruders für England auflaufen. Dem BVB-Profi fehlen angesichts dessen die Worte.

"Für England nominiert zu werden, ist schon ein Traum für sich. Die Chance zu haben, gemeinsam mit meinem Bruder für England zu spielen, das lässt sich wirklich kaum in Worte fassen", sagte der 21-Jährige von Borussia Dortmund am Dienstag.

Die Aussicht, künftig gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jude Bellingham für die Three Lions aufzulaufen, sei für die Familie etwas "ganz Besonderes. Es ist so ein riesiger Bonus zusätzlich zu etwas, das ohnehin schon so besonders und so großartig ist", sagte Jobe: "Ich glaube, das lässt sich nur mit Emotionen beschreiben."

Wie hat Jobe Bellingham von seiner Nominierung erfahren?

Von seiner Nominierung durch Nationaltrainer Thomas Tuchel hatte Bellingham vergangene Woche überraschend erfahren. Nach dem BVB-Training habe auf seinem Handy plötzlich eine Nachricht aufgeleuchtet: "Hallo, Jobe, hier ist Thomas Tuchel." Als der anschließende Anruf kam, sei er außer sich vor Freude und "total aufgeregt" gewesen. "Es war einfach ziemlich surreal", sagte Bellingham: "Ich konnte gar nicht aufhören zu lächeln."

Werbung Werbung

Sollte es in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League gegen Kroatien am Donnerstag oder am Sonntag in Spanien tatsächlich zum gemeinsamen Einsatz der Brüder kommen, dürften die Emotionen hochkochen. "Ich bin wirklich, wirklich stolz. Hoffentlich werdet ihr viele Emotionen bei den Menschen sehen – und ganz sicher bei meiner Familie", sagte Bellingham.