Jesus Owono äußert sich erstmals nach dem tragischen Tod von Jesus de Miguel

Der Keeper war mit dem Stürmer von CD Teneriffa heftig kollidiert, de Miguel starb in der Folge am Dienstagmorgen im Alter von 30 Jahren.

"Mir fehlen die Worte, und es fällt mir sehr schwer, das Geschehene zu verarbeiten. Der Verlust von Jesús bereitet mir unermesslichen Schmerz. Meine Gedanken sind bei ihm, seiner Familie und all den Menschen, die ihn geliebt haben", sagte Owono in einer von seinem Verein FC Andorra veröffentlichten Erklärung. Es seien die "schlimmsten Tage" seines Lebens.

Die spanische Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und will klären, was genau in der Spielszene geschah, nach welcher der Fußballer in die Klinik eingeliefert wurde. Er wisse, dass es "viele Dinge zu klären geben wird, und ich werde allem, was auf mich zukommt, mit größtem Respekt begegnen", sagte Owono: "Aber im Moment kann ich ehrlich gesagt an nichts anderes denken als an Jesús und den Schmerz, den wir durchleben. Ruhe in Frieden, Jesús."

De Miguel wird am Donnerstag beerdigt. Seine Teamkollegen, der Trainerstab und die Vereinsführung des Zweitligisten CD Teneriffa werden vor Ort sein. Am Samstag will der Klub von der Kanaren-Insel dann mit einer großen öffentlichen Trauerfeier Abschied nehmen.