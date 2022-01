Inter Mailand vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Supercoppa heute live sehen

Die Supercoppa steht bevor und hält mit dem Duell zwischen Inter Mailand und Juventus Turin eine vielversprechende Paarung bereit. Anpfiff der Begegnung zwischen Meister und Pokalsieger ist am heutigen Mittwoch, dem 12. Januar 2022, um 21.00 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. GOAL fasst nachfolgend Wissenswertes zur Übertragung live im TV sowie LIVE-STREAM zusammen und erklärt den Weg zum LIVE-TICKER und den Highlights.

Noch vor wenigen Tagen wurde darüber diskutiert, ob das Derby d'Italia überhaupt ausgetragen werden soll. Zu hoch sei das Infektionsrisiko, der Sinn einer öffentlichen Austragung wurde von Seiten der Klubs angezweifelt. Die Liga hat sich jedoch dafür entschieden, dass die Begegnung stattfinden wird. Auf die Fans des italienischen Fußballs wartet heute also ein echter Leckerbissen zwischen zwei Spitzenteams, deren bisherige Saisonverläufe allerdings Unterschiede aufweisen.

Während sich Inter Mailand in der Serie A mittlerweile um vier Punkte vom ärgsten Verfolger AC Mailand abgesetzt hat und einsam seine Kreise an der Spitze zieht, ist in Turin von Meisterschaftsambitionen keine Rede mehr. Mit bereits zwölf Zählern Rückstand auf den Tabellenführer findet sich die "Alte Dame" auf dem fünften Tabellenplatz wieder, zuletzt war immerhin ein Aufwärtstrend zu erkennen. Das erste Duell der beiden Teams während der laufenden Saison endete übrigens 1:1, der Ausgleichstreffer durch Paulo Dybala gelang erst in der 89. Minute.

Setzt sich Inter Mailand oder Juventus Turin in der Supercoppa durch und sichert sich den ersten Titel der laufenden Saison? Eine Entscheidung fällt heute Abend - und GOAL verrät Euch, wie Ihr live im TV oder LIVE-STREAM dabei sein könnt.

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live: Die Supercoppa-Begegnung in der Übersicht

Begegnung: Inter Mailand vs. Juventus Turin

Wettbewerb: Supercoppa Frecciarossa

Anstoß: 12. Januar 2022, 21.00 Uhr (heute)

Austragungsort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand (Italien)

Inter Mailand vs. Juventus Turin: Läuft die Supercoppa heute live im Free-TV?

Die Übertragungsrechte an internationalem Top-Fußball sorgen unter Interessierten regelmäßig für Verwirrung. Welcher Anbieter die Rechte an welchem Wettbewerb hält, ist nicht immer leicht zu durchblicken - ist es der Pay-TV-Sender Sky, der Streamingdienst DAZN oder gibt es möglicherweise sogar eine Übertragung im Free-TV?

Daher versucht GOAL, ein wenig Licht ins Dunkel der Übertragungsrechte zu bringen. Für die Partie zwischen Inter Mailand und Juventus Turin können wir auf jeden Fall vermelden, dass das Match nicht im kostenfreien Fernsehen verfügbar sein wird. Um das Spiel heute live zu sehen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten.

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live: Zeigt Sky oder DAZN die Supercoppa?

Nun stellt sich die Frage, welcher Anbieter das Match überträgt. Während Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung der Premier League oder der Bundesligaspiele am Samstag verantwortlich ist, läuft ein Großteil der internationalen Meisterschaften und Pokalwettbewerbe beim Streamingdienst DAZN.

Genau dort werdet Ihr auch den LIVE-STREAM zur Supercoppa finden. Heute Abend um 21.00 Uhr startet auf der Plattform die Übertragung und Ihr könnt live dabei sein, wenn sich Inter und Juve um die Trophäe duellieren.

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live: Die Supercoppa im LIVE-STREAM auf DAZN

Um Zugriff auf den Stream zu erhalten, müsst Ihr Euch vorab bei DAZN registrieren und ein Abo abschließen. Auswählen könnt Ihr zwischen dem Monatsabo für 14,99 Euro oder dem Jahresabo für 149,99 Euro. Zweiteres gewährt Euch umgerechnet einen Rabatt von 2,50 Euro monatlich, ist jedoch nicht so flexibel kündbar.

Habt Ihr Euch registriert, steht einem entspannten Fußballabend nicht mehr viel im Wege. Loggt Euch via Smart-TV, Webbrowser oder App auf einem Endgerät Eurer Wahl ein, wählt den entsprechenden LIVE-STREAM auf der Plattform aus und genießt italienischen Spitzenfußball.

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live: LIVE-TICKER und Highlights zur Supercoppa

Habt Ihr keine Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen, wollt aber trotzdem nicht die wichtigsten Szenen verpassen, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL. Dort versorgen wir Euch mit den wichtigsten Infos und halten Euch stets auf dem Laufenden, was bei Inter gegen Juve passiert.

Darüber hinaus könnt Ihr Euch nach Abpfiff die Highlights der Partie ansehen. Diese findet Ihr auf Abruf bei DAZN, zudem werden die kurzen Clips auch auf dem YouTube-Kanal hochgeladen.

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live: Die Supercoppa-Übertragung in der Übersicht

Begegnung Inter Mailand vs. Juventus Turin Wettbewerb Supercoppa Free-TV - LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL Start der Übertragung heute, 21.00 Uhr

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer Simone Inzaghi und Massimiliano Allegri ihre jeweilige Startelf bekanntgeben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle für Euch.