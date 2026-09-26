Indianapolis Colts gegen Houston Texans live verfolgen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Indianapolis Colts gegen Houston Texans: Anstoßzeit

27. Sept. 2026 - 13:00 Lucas Oil Stadium

Die Indianapolis Colts empfangen die Houston Texans im Lucas Oil Stadium (Indianapolis, Indiana) zu einem Divisionsduell der AFC South in Woche 3 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 19:00 Uhr (CET).

Beide Teams haben bisher zwei Niederlagen kassiert und peilen ihren ersten Saisonsieg an.

So können Sie das Spiel Indianapolis Colts gegen Houston Texans verfolgen

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Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugriff auf NFL Redzone und das NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an vollgepackten Sonntagabenden, wenn mehrere Spiele parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, sind Sie im "Regular"-Tarif auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse) beschränkt. Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Indianapolis Colts gegen Houston Texans – Mannschaftsnachrichten

Beide Teams wollen einen 0:3-Saisonstart vermeiden. Ihre Offensiven sind geschwächt, weil jeweils der WR1 verletzt fehlt.

Team-News zu den Indianapolis Colts

Der größte Rückschlag für die Colts ist der Ausfall von Wide Receiver Alec Pierce, der sich während der Niederlage nach Verlängerung in Woche 2 gegen die Chiefs eine langwierige Fersenverletzung verschlimmert hat. Die Mannschaft setzte ihn auf die Verletztenliste (IR), er fällt voraussichtlich 4 bis 6 Wochen aus. Um den Ausfall abzufedern, verpflichtete Indy kürzlich den erfahrenen Receiver Darius Slayton.

Alec Pierce (WR) (Ferse) : AUS. Auf die IR gesetzt. Das Passspiel wird sich nun vor allem auf Keenan Allen und Josh Downs konzentrieren.

Charvarius Ward Sr. (CB) (Leiste) : fraglich. Er verpasste das Training am Mittwoch, konnte aber am Donnerstag wieder eingeschränkt am Training teilnehmen.

Ashton Dulin (WR/KR) (Knöchel) : Fraglich / wahrscheinlich ausfällig. Dulin hat zwei Trainingseinheiten in Folge verpasst und wird voraussichtlich sein zweites Spiel in Folge verpassen.

Aktive Spieler : Runningback Jonathan Taylor und Wide Receiver Keenan Allen kehrten am Donnerstag zum vollen Training zurück, nachdem sie am Mittwoch einen routinemäßigen Ruhetag für erfahrene Spieler in Anspruch genommen hatten. Cornerback Sauce Gardner (Rippe), WR Laquon Treadwell (Schulter) und Guard Matt Goncalves (Fuß) haben alle voll trainiert und sind spielberechtigt. Defensive Tackle Grover Stewart verpasste die Trainingseinheit am Donnerstag, doch handelte es sich dabei ausschließlich um einen Ruhetag für erfahrene Spieler.

Team-News der Houston Texans

Die Texans müssen ebenfalls einen wichtigen Offensivspieler ersetzen. Star-Wide-Receiver Nico Collins erlitt vor Woche 2 eine leichte Oberschenkelzerrung und fehlte diese Woche im Training. Ein Einsatz gilt als sehr unwahrscheinlich, daher wird Quarterback C.J. Stroud vermutlich häufiger auf Tight End Dalton Schultz werfen.

Nico Collins (WR) (Oberschenkel) : Fraglich / wird voraussichtlich ausfallen. Er nahm diese Woche nicht am Training teil (DNP).

Jadeveon Clowney (DE) (Knie) : Fraglich. Der erfahrene Edge-Rusher verpasste zwei Einheiten und fällt voraussichtlich in Woche 3 aus.

Ed Ingram (OG) (Leiste) : Fraglich. Ingram verpasste zwei Einheiten und schmälert die Tiefe der Offensive Line.

Jake Hummel (LB) (Leiste) : Einsatz fraglich. Er fehlte am Mittwoch und Donnerstag im Training (DNP).

M.J. Stewart (S) (Knie) : Fraglich. Er rutschte von einer eingeschränkten Teilnahme am Mittwoch auf eine Nichtteilnahme am Donnerstag ab.

Positive Nachrichten : Offensive Tackle Trent Brown (Knie/Handgelenk) gab am Donnerstag einen großen Schub, als er wieder eingeschränkt trainierte, was auf einen Einsatz hindeutet. Safety Reed Blankenship (Daumen) nahm voll am Training teil und wird spielen. Star-Pass-Rusher Will Anderson Jr. pausierte zu Wochenbeginn zur Erholung und ist einsatzbereit.



