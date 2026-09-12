Indianapolis Colts gegen Baltimore Ravens live verfolgen: Stream, TV-Sender und Anstoßzeit

Anstoßzeit für Indianapolis Colts gegen Baltimore Ravens

13. Sept. 2026 - 13:00 Lucas Oil Stadium

Die Indianapolis Colts empfangen die Baltimore Ravens am Sonntag, 13. September 2026, im Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana. Der Anpfiff erfolgt um 19:00 Uhr (CET).

Das Spiel eröffnet Woche 1 der regulären NFL-Saison und startet für beide Teams eine neue Phase; sie wollen sich von ihren identischen 8:9-Bilanzen der vergangenen Saison erholen.

So können Sie das Spiel Indianapolis Colts gegen Baltimore Ravens verfolgen

Das Spiel zeigt der NFL Game Pass auf DAZN live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket kaufen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu brauchen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist ideal für ereignisreiche Sonntagabende, an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert dies erheblich und ermöglicht bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Indianapolis Colts gegen Baltimore Ravens – Mannschaftsnews

Beide Teams starten mit wenigen Verletzten in die Saison, doch einige Schlüsselspieler erholen sich noch von Langzeitverletzungen oder behandeln Zerrungen.

Team-News der Indianapolis Colts

Die Colts melden eine 100 Prozent Anwesenheitsquote des endgültigen Kaders im Training vor dem Spielwochenende. Die wichtigste Nachricht ist die offizielle Rückkehr von Quarterback Daniel Jones. Er ist wieder vollständig fit und steht nach seiner Achillessehnenverletzung Ende 2025 als QB1 fest.

Vier Akteure nahmen in den ersten Einheiten jedoch nur eingeschränkt teil:

Alec Pierce (WR) – Der Wide Receiver kehrt nach einer Fersenoperation vor dem Trainingslager zurück. Cheftrainer Shane Steichen erklärte, Pierce liege im Zeitplan für einen Einsatz, müsse aber möglicherweise eine Spielzeitbeschränkung einhalten.

A.J. Haulcy (S) – Der Rookie aus der dritten Draftrunde steht als Starter auf der Position des Strong Safety, hat aber eine Knöchelverletzung. Falls er nicht von Beginn an spielen kann, springt Hunter Wohler ein.

Drew Ogletree (TE) – Aufgrund einer Nackenverletzung nur eingeschränkt einsatzfähig.

Sedrick Van Pran-Granger (C) – Eine Krankheit begrenzt seinen Einsatz. Er soll Tanor Bortolini als Backup unterstützen.

Team-News der Baltimore Ravens

Die Ravens starten unter dem neuen Head Coach Jesse Minter in eine neue Ära, nachdem John Harbaugh das Team verlassen hat.

Die Verteidigung holte den Pass-Rusher Trey Hendrickson, während die Offensive weiter auf Lamar Jackson und Derrick Henry setzt.

Der gesamte 53-Mann-Kader trainierte, doch vier Stars arbeiteten nur eingeschränkt:

Zay Flowers (WR) – Flowers leidet an einer leichten Oberschenkelzerrung, die er Ende August erlitt. Er erklärte Reportern, er fühle sich gut und erwarte, bis Sonntag wieder voll einsatzfähig zu sein.

Nnamdi Madubuike (DT) – Der Defensive Tackle trainiert wegen einer Nackenverletzung nur eingeschränkt, da er sich noch von einer Verletzung aus der Saison 2025 erholt, die damals sein Saisonende bedeutete.

Devontez Walker (WR) – Eine Leistenverletzung begrenzt seinen Einsatz. Fällt er aus, rückt Rookie Ja’Kobi Lane auf die WR3-Position.

Teddye Buchanan (ILB) – Eine Knieverletzung begrenzt seinen Einsatz.



