Imagine Dragons bringen ihre energiegeladenen Rockhymnen für einen unvergesslichen Konzertabend nach Abu Dhabi. Die Grammy-prämierte Band ist der Headliner des Yasalam After Race Concert, das den Samstagabend des Formel-1-Grand-Prix-Wochenendes beschließt.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Veranstaltungsort, zur Platzaufteilung und dazu, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern könnt, damit Ihr dieses Event nicht verpasst.

Wann findet das Konzert von Imagine Dragons statt?

Datum und Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets Samstag, 5. Dezember 2026, 18:00 Uhr Imagine Dragons Etihad Park, Yas Island, Abu Dhabi Tickets

Wo kann man Tickets für Imagine Dragons kaufen?

Wer sich einen Platz sichern möchte, kann Tickets über die offiziellen Verkaufsplattformen Ticketmaster AE und die Website des Yas Marina Circuit kaufen. Sie sind die wichtigsten Anlaufstellen für Tickets mit allgemeinem Einlass und Zugang zum Golden Circle am Veranstaltungsort.

GrintaHub ist eine Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf dieser Zweitmarktplattform können Fans nach verfügbaren Tickets für stark nachgefragte Veranstaltungen suchen.

Wie viel kosten Tickets für Imagine Dragons?

Die günstigsten Tickets für dieses mit Spannung erwartete Event kosten bei offiziellen Anbietern wie Ticketmaster AE und der Ticketstelle des Großen Preises von Abu Dhabi ab 379 AED. Die Preise für Konzert- und Renntickets mit vollem Zugang variieren je nach gewählter Platzkategorie und Nähe zur Bühne.

Sollten die regulären Kontingente der offiziellen Anbieter ausverkauft sein, bieten Zweitmarktplattformen wie GrintaHub eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Alles, was Ihr über Imagine Dragons wissen müsst

Mit den Yasalam After Race Concerts, die das Formel-1-Wochenende prägen, steht Musikfans ein großer Abend bevor. Imagine Dragons sind weltweit für ihre spektakulären Live-Auftritte und ihre großen Hymnen bekannt, die perfekt zur Energie des Rennwochenendes passen.

Der Etihad Park auf Yas Island bietet die passende Kulisse unter freiem Himmel für diese große Show. Fans, die auf die Insel reisen, können vor Konzertbeginn auch das lebendige Unterhaltungsviertel in der Umgebung genießen. Die Veranstaltung am Samstagabend wird für Motorsport- und Musikfans gleichermaßen ein Höhepunkt.