Houston Texans gegen Cincinnati Bengals LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Hosuton Texans vs Cincinnati Bengals

20. Sept. 2026 - 13:00 Reliant Stadium

Die Houston Texans empfangen die Cincinnati Bengals im Reliant Stadium (Houston, Texas) in Woche 2 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Houston Texans gegen Cincinnati Bengals verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und gibt Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. NFL Redzone und das NFL Network sind ebenfalls enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Houston Texans gegen Cincinnati Bengals – Mannschaftsnews

Nach der ersten Woche, in der Cincinnati Tampa Bay mit 33:27 besiegte und Houston gegen Buffalo mit 36:31 verlor, müssen beide Teams vor dem Duell mehrere Ausfälle verkraften.

Team-News zu den Houston Texans

Die größte Sorge für Houston ist ein plötzlicher Leistungsabfall bei ihrer wichtigsten Offensivwaffe sowie wichtige Ausfälle in der Verteidigung.

Nico Collins (WR) (Oberschenkel) : Nach seiner starken Leistung in Woche 1 (7 Fänge, 75 Yards, 1 TD) erlitt Collins am Mittwoch im Training eine Oberschenkelzerrung ersten Grades. Er trainierte am Mittwoch noch eingeschränkt, stand am Donnerstag aber als "Did Not Participate" (DNP) in der Liste. Sein Einsatz am Sonntag ist höchst fraglich. C.J. Stroud muss deshalb auf seine Ersatzleute setzen und verschiedene Aufstellungen testen, um den Ausfall seines WR1 auszugleichen.

Jadeveon Clowney (DE) (Knie) : Der Pass-Rusher verpasste wegen einer Knieverletzung sowohl die Einheit am Mittwoch als auch die am Donnerstag. Ein Veteran seines Kalibers könnte zwar auch ohne Training spielen, doch zwei aufeinanderfolgende "Did Not Participate"-Tage gefährden seinen Einsatz in Woche 2.

Jake Hummel (LB) (Leiste) : Hummel verpasste wegen eines Leistenproblems zwei Trainingstage in Folge und wird das Spiel am Sonntag voraussichtlich verpassen.

Ed Ingram (G) (Leiste) : Die Verantwortlichen listeten Ingram am Donnerstag als eingeschränkt einsatzfähig, wodurch die Tiefe in der inneren Offensive Line fraglich wird.

Positive Meldungen : Offensive Tackle Trent Brown (Hand/Handgelenk) und Rookie-Linebacker Wade Woodaz (Daumen) nahmen voll am Training teil und sind spielberechtigt.

Team-News der Cincinnati Bengals

In Cincinnati dreht sich alles um den Franchise-Quarterback, obwohl das Team gute Nachrichten für seine Defensive Front erhielt.

Joe Burrow (QB) (Rücken) : Burrow stand wegen Rückenverspannungen im Verletzungsbericht und trainierte am Mittwoch und Donnerstag nur eingeschränkt. Die nationalen Medien meldeten sofort Sorge, doch Burrow wies alle Spekulationen über einen Ausfall zurück, nannte die Panik "lächerlich" und betonte, dass er am Sonntag starten werde. Beobachter sahen ihn bei der öffentlichen Einheit am Donnerstag tiefe Pässe über mehr als 20 Yards werfen.

Samaje Perine (HB) (Knie) : Der Ersatz-Runningback fehlte am Donnerstag wegen einer Knieverletzung im Training. Perine ist Burrows erster Runningback bei Third Down und im Passschutz; sein mögliches Fehlen erhöht die Last für Starter Chase Brown.

B.J. Hill (DT) (Achillessehne/Pause) : Hill fehlte am Mittwoch und war am Donnerstag wegen Achillessehnenproblemen nur eingeschränkt einsatzfähig. Die Trainer werden seine Spielzeit wohl genau steuern.

Positive Nachrichten : Star-Defensive-End Shemar Stewart (Knie) hat zwei Trainingseinheiten in Folge vollständig absolviert. Nachdem er sich zu Beginn des Trainingslagers das Knie überdehnt hatte, verleiht seine Rückkehr dem Pass-Rush der Bengals, zu dem bereits der herausragende Rookie Cashius Howell und Tackle Jonathan Allen gehören, gefährliche Tiefe.



