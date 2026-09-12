Houston Texans gegen Buffalo Bills LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Anstoßzeit

Anstoßzeit Houston Texans vs Buffalo Bills

13. Sept. 2026 - 13:00 Reliant Stadium

Die Houston Texans empfangen die Buffalo Bills am Sonntag, 13. September, in der ersten Woche der NFL-Hauptsaison 2026 im Reliant Stadium (Houston, Texas). Der Anpfiff erfolgt um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Houston Texans gegen Buffalo Bills verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs fernsehen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert dies erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Houston Texans gegen Buffalo Bills – Mannschaftsnachrichten

Team-News der Houston Texans

Die vorläufige Verletztenliste der Texans ist sehr kurz, und es gibt positive Nachrichten aus allen wichtigen Stammformationen.

Kayden McDonald (DT): Er nahm wegen einer Knöchelverletzung nur eingeschränkt am Training teil. Der Rookie aus der zweiten Draftrunde ist der einzige Texan im aktiven Kader mit einem solchen Vermerk.

Trent Brown (OT): Trainierte trotz Handgelenksverletzung voll. Das Trainerteam stufte die Verletzung als alt ein und erwartet, dass er C.J. Stroud ohne Probleme schützt.

Wade Woodaz (LB): Hat trotz einer Daumenverletzung voll am Training teilgenommen und ist einsatzfähig.

Bemerkenswerte Ausfälle: Wide Receiver Jayden Higgins steht nach einer Knieverletzung in der Vorbereitung derzeit auf der Verletztenliste. Auch Defensive Lineman Dylan Horton fällt langfristig wegen einer Achillessehnenverletzung aus.

Team-News der Buffalo Bills

Die Bills unter dem neuen Cheftrainer Joe Brady meldeten einen weitgehend sauberen Bericht, sehen aber bei Running Backs und Nickel-Cornerbacks leichte Bedenken bei der Kadertiefe.

Ty Johnson (RB): Hat wegen einer Oberschenkelverletzung nicht am Training teilgenommen (DNP). Falls er nicht als "Change-of-Pace"-Runningback hinter James Cook auflaufen kann, stuft Buffalo Rookie Frank Gore Jr. aus dem Practice Squad hoch.

Jordan Hancock (DB): fehlte wegen einer Oberschenkelverletzung im Training (DNP). Fällt er aus, springen die Rookies Jalon Kilgore oder Davison Igbinosun als Nickel-Corner ein.

T.J. Sanders (DL): Nur eingeschränkt im Training wegen eines Knieproblems.

Khalil Shakir (WR): Ist wieder voll ins Training eingestiegen! Der erfahrene Slot-Receiver hatte seit Mitte August wegen einer Verletzung am Unterkörper pausiert und ist nun eine enorme Verstärkung für Josh Allen.

Ausfälle bei den Rookies: Der Defensive Lineman Zane Durant aus der fünften Runde steht auf der Verletztenliste und verpasst nach einer Nackenverletzung im letzten Vorbereitungsspiel mindestens die ersten vier Spiele.



