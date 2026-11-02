Horrorunfall überschattet Zweitligaspiel: Spanien bangt mit Teneriffas Jesus de Miguel

Es lief die 7. Minute der Nachspielzeit beim Stand von 2:2, als Gastgeger Teneriffa einen Konter mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte einleitete. Das Zuspiel galt Stürmer de Miguel, der die Augen auf den Ball gerichtet Richtung gegnerisches Tor sprintete.

Kurz nach der Mittellinie jedoch war der Lauf des 30-Jährigen jäh beendet, denn er kollidierte heftig mit Andorras Torhüter Jesus Owono, der dem Ball ebenfalls im Vollsprint entgegengejagt war und diesen im Sprung zu klären versuchte. Owono sah sofort die Rote Karte, während sich de Miguel am Boden wand. Ein Spieler Andorras war als Erster beim Verletzten und begann sofort aufgeregt zu winken und zur Seitenlinie zu gestikulieren, als er einen Blick auf de Miguel geworfen hatte.

Spanischen Medienberichten zufolge erlitt de Miguel im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus einen Herzstillstand und wurde von Rettungssanitätern wiederbelebt. Wie CD Teneriffa erklärte, sei de Miguel in das Universitätskrankenhaus Nuestra Senora de Candelaria eingeliefert worden und befinde sich trotz erheblicher Verletzungen im Kopf und Brustbereich in einem "stabilen Zustand".

Die Spieler beider Mannschaften waren sichtlich erschüttert von dem Vorfall, und einige von de Miguels Mannschaftskameraden hatten Tränen in den Augen. Nach dem Platzverweis gegen Owono brach Schiedsrichter Manuel Perez die Partie umgehend ab.

In einer Stellungnahme des FC Andorra hieß es: "Wir möchten Jesus de Miguel nach dem schweren Vorfall, den er während des heutigen Spiels erlitten hat, unsere ganze Kraft und unsere besten Wünsche übermitteln. Wir hoffen, dass er sich bald erholt."

Im Laufe des Abends drückten zahlreiche Klubs aus verschiedenen Ligen Spaniens ihr Mitgefühl aus und übermittelten Genesungswünsche, darunter Rekordmeister Real Madrid, der FC Valencia oder Rayo Vallecano.