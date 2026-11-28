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Nick Woltemade ist zuletzt immer besser in Fahrt gekommen bei Juventus. Dennoch soll der italienische Rekordmeister im Januar einen weiteren Stürmer verpflichten wollen.

Wie aus einem Bericht der Gazzetta dello Sport hervorgeht, könnte es zwischen der Alten Dame und Atletico Madrid zu einem Tauschgeschäft kommen. Der aktuell an die Rojiblancos verliehene Jonathan David würde demnach fest zu Atletico wechseln, im Gegenzug bekäme Juve Atletico-Angreifer Alexander Sörloth.

Beide Seiten zeigen sich demnach offen für das Tauschgeschäft. Juve will auf der einen Seite den in Turin nur wenig überzeugenden David schnellstmöglich zu Geld machen, um die Bilanzen aufzubessern, wobei Atletico auf der anderen Seite vorbeugen möchte, Sörloth im Sommer 2028, nach dessen Vertragsende, ablösefrei zu verlieren.

Über genaue Zahlen herrscht allerdings noch Uneinigkeit. Die Turiner denken offenbar an einen Eins-zu-Eins-Tausch nach oder mit einer kleinen Ausgleichszahlung zu eigenen Gunsten, da David fünf Jahre jünger als Sorloth ist und einen längeren Vertrag besitzt (2030). In Madrid hingegen soll man anderer Auffassung sein und ein "David plus Geldsumme"-Modell anstreben.

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Was bedeutet ein Transfer von Alexander Sörloth für Nick Woltemade?

Für Woltemade würde das einen weiteren Konkurrenten auf der Stürmerposition bedeuten. Nach behäbigem Beginn scheint sich der deutsche Nationalspieler mittlerweile eingelebt zu haben - zumindest seine Form zeigte in den vergangenen Wochen deutlich nach oben.

In wettbewerbsübergreifend 17 Spielen erzielte Woltemade fünf Treffer selbst, darüber hinaus konnte er vier weitere Treffer vorbereiten. Besonders effizient präsentierte er sich in der Europa League, wo er nach fünf Spielen bei fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Assists) steht.

Unter Trainer Luciano Spalletti wechselt sich Woltemade im Angriff der Alten Dame zumeist mit Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani ab. Abgesehen davon hat Juventus im erst 20-jährigen Jeff Ekhator nur noch einen weiteren einsatzbereiten Mittelstürmer im Aufgebot, da Routinier Arkadiusz Milik seit Wochen verletzt fehlt.