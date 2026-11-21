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Einen solchen Elfmeter-Killer hat die Bundesliga noch nicht gesehen: Torhüter Noah Atubolu von Eintracht Frankfurt hat seinen Ruf als Strafstoßspezialist untermauert und in der Partie gegen die TSG Hoffenheim Ligahistorie geschrieben.

Der 24-Jährige wehrte gegen den eigentlich sicheren Schützen Andrej Kramaric den siebten von elf gegen ihn geschossenen Elfmetern ab (41.) - eine derartige Quote hat bei einer solch hohen Anzahl an Schüssen vom Punkt kein anderer Keeper in fast 64 Jahren Bundesliga aufzuweisen.

Atubolu, im Sommer vom SC Freiburg gekommen, hat jetzt sieben der jüngsten acht gegen ihn geschossenen Elfmeter pariert. Dass er diesmal gegen Kramaric abwehrte, war ebenfalls etwas Besonderes: Der Kroate hatte die vergangenen 18 Strafstöße in der Liga allesamt verwandelt. Sein letzter Fehlschuss datiert vom 10. September 2022, als er gegen den Mainzer Robin Zentner verschoss.

Kramarics Kapitän Oliver Baumann hielt kurz nach Atubolu den Elfmeter von Jonathan Burkardt (44.) - seinen 17. im Oberhaus. Das bedeutet historisch Rang drei gleichauf mit Norbert Nigbur. Zweiter ist Toni Schumacher mit 18 gehaltenen Elfmetern hinter Rudi Kargus mit 23.