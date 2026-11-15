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Falko Blöding

Heftige Klatsche gegen Dänemark: "Was ist denn passiert, Portugal?"

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Nach vier Siegen in den ersten vier Spielen kassiert Portugal in der Nations League eine deftige Heimpleite.

Nach dem desaströsen Start in das Zeitalter ohne Cristiano Ronaldo polterte die portugiesische Presse. Von einem "Albtraum in Braga" schrieb O Jogo, und A Bola stellte sich einfach nur die Frage: "Was ist denn passiert, Portugal?" Die 1:4 (0:1)-Klatsche gegen Dänemark im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Superstar Ronaldo - sie hatte überall bitteren Spuren hinterlassen.

"Es war ein Abend zu Ehren von Cris", sagte Verteidiger Ruben Dias: "Wir wollten diesen Sieg ganz besonders Cristiano Ronaldo und dann allen portugiesischen Fans widmen. Deshalb tut es weh, zu Hause zu verlieren."

Vor der Begegnung hatten Dias und Co. beim Gang auf den Rasen allesamt Ronaldos Trikot mit seinem Namen und der legendären 7 auf dem Rücken getragen, die Anhänger in Braga präsentierten auf der Tribüne ein riesiges Banner mit dem Schriftzug "Obrigado, Capi7ao" (Danke, Kapitän). Nach der siebten Spielminute brach großer Applaus im Stadion aus. Die Ehrung sei "mehr als verdient" gewesen, sagte Nationaltrainer Jorge Jesus, "für alles, was er für die Nationalmannschaft und für Portugal geleistet hat".

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Auf dem Platz enttäuschte Portugal dann komplett. Nach der ersten Niederlage ist der Gruppensieg noch nicht perfekt, einen Zähler brauchen die Portugiesen noch, am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) geht es zum Abschluss nach Wales.

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"Es ist praktisch alles schiefgelaufen, ein uninspirierter Abend, es ist sehr kompliziert. Wir haben es ihnen viel zu leicht gemacht, und dann ist es leicht, dafür bestraft zu werden", sagte der ehemalige Münchner Joao Palhinha: "Dänemark hat den Sieg verdient. Am Dienstag steht ein weiteres Spiel an, und wir wollen gewinnen."

Geschrieben vonFalko Blöding

Managing Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: Eine glückliche Fügung führte mich während des Studiums im wunderschönen Münster zu GOAL, wo ich 2007 anheuerte und bis heute tätig bin. Damit bin ich ein echtes Urgestein in unserer Redaktion. Ich habe diverse (bzw so ziemlich alle) Positionen durchlaufen und durfte mich in unterschiedlichsten Rollen austoben. Seit 2022 bin ich Managing Editor und im Tagesgeschäft hauptsächlich als CvD im Einsatz.

Wie ich zum Fußball gekommen bin: Die Liebe zum Fußball kam mit Otto Rehhagels Werder Bremen. So mochte ich dann als junger Steppke nicht nur das runde Leder, sondern hatte praktischerweise auch gleich einen Lieblingsklub. International faszinierte mich früh Manchester United. Wir sprechen also von zwei Klubs, die in den vergangenen Jahren nur selten vergnügungssteuerpflichtig waren.

🎯 Ich beschäftige mich vor allem mit :

Allem, womit ein CvD zu tun hat.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente :

Werders 5:3 gegen Anderlecht nach 0:3-Pausenrückstand. Irre Nordderby-Wochen zwischen Werder und dem HSV 2009. Deutschland vs. Argentinien bei der WM 2006. Als John Terry im CL-Finale 2008 ausrutschte. Natürlich auch Götzes Tor im WM-Finale von Rio.

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