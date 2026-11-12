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Der Bayern-Star hatte die Qual der Wahl - doch für ihn war angeblich die Entscheidung klar.

Frankreich-Legende Thierry Henry hat verraten, dass sich England intensiv um Bayern Münchens Michael Olise bemüht hatte, bevor dieser sein Debüt für die Equipe Tricolore gegeben hat. Im Sommer 2024 bereitete Henry als Trainer die französische U23-Nationalmannschaft auf den Einsatz bei den Olympischen Spielen in Paris vor. Olise gehörte zu seinem Kader - aber England wollte ihn für eine Teilnahme an der Europameisterschaft gewinnen, die kurz zuvor in Deutschland stattfand. "Michael hat mich jeden Tag angerufen, um von der Olympiateilnahme zu erzählen, obwohl ihn die englische Nationalmannschaft für die Europameisterschaft wollte. Ich musste aber niemanden überzeugen", sagte Henry im Podcast Kampo.

Olise war aufgrund seiner Herkunft für gleich vier Nationalmannschaften spielberechtigt: für Frankreich, England, Algerien und Nigeria. In der Jugend lief er allerdings ausschließlich für die Teams der Equipe Tricolore auf. Deshalb kam laut Henry ein Wechsel zu den Three Lions für ihn auch gar nicht in Frage: "Michael Olise ist seit seiner Kindheit ein großer Fan der französischen Nationalmannschaft", sagte der ehemalige Weltstar.

Mit Patrick Vieira hatte ein weiterer ehemaliger Top-Star der Franzosen ebenfalls mit Olise über seine Wahl gesprochen: "Er hat mir erklärt, dass er mit Frankreich eine größere Chance sieht, Weltmeister zu werden, als mit England", erklärte Vieira der Sportzeitung L'Equipe. Beide Länder scheiterten allerdings in diesem Sommer mit ihrem Vorhaben bei der WM: Sowohl Frankreich mit Olise als auch England schieden im Halbfinale aus.

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Olise debütierte im September 2024 für Frankreichs A-Nationalteam unter Trainer Didier Deschamps und spielte sich schon im Herbst mit Pflichtspieleinsätzen in der Nations League fest, sodass ein Nationenwechsel schnell ausgeschlossen war. Mittlerweile steht er bei 29 Länderspielen (11 Tore) und ist Stammspieler im Team des neuen Nationaltrainers Zinedine Zidane.