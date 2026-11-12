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Daniel Buse

"Hat mich jeden Tag angerufen": England wollte Bayern-Star Michael Olise angeblich abwerben

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Der Bayern-Star hatte die Qual der Wahl - doch für ihn war angeblich die Entscheidung klar.

Frankreich-Legende Thierry Henry hat verraten, dass sich England intensiv um Bayern Münchens Michael Olise bemüht hatte, bevor dieser sein Debüt für die Equipe Tricolore gegeben hat. Im Sommer 2024 bereitete Henry als Trainer die französische U23-Nationalmannschaft auf den Einsatz bei den Olympischen Spielen in Paris vor. Olise gehörte zu seinem Kader - aber England wollte ihn für eine Teilnahme an der Europameisterschaft gewinnen, die kurz zuvor in Deutschland stattfand. "Michael hat mich jeden Tag angerufen, um von der Olympiateilnahme zu erzählen, obwohl ihn die englische Nationalmannschaft für die Europameisterschaft wollte. Ich musste aber niemanden überzeugen", sagte Henry im Podcast Kampo.

Olise war aufgrund seiner Herkunft für gleich vier Nationalmannschaften spielberechtigt: für Frankreich, England, Algerien und Nigeria. In der Jugend lief er allerdings ausschließlich für die Teams der Equipe Tricolore auf. Deshalb kam laut Henry ein Wechsel zu den Three Lions für ihn auch gar nicht in Frage: "Michael Olise ist seit seiner Kindheit ein großer Fan der französischen Nationalmannschaft", sagte der ehemalige Weltstar.

Mit Patrick Vieira hatte ein weiterer ehemaliger Top-Star der Franzosen ebenfalls mit Olise über seine Wahl gesprochen: "Er hat mir erklärt, dass er mit Frankreich eine größere Chance sieht, Weltmeister zu werden, als mit England", erklärte Vieira der Sportzeitung L'Equipe. Beide Länder scheiterten allerdings in diesem Sommer mit ihrem Vorhaben bei der WM: Sowohl Frankreich mit Olise als auch England schieden im Halbfinale aus.

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Olise debütierte im September 2024 für Frankreichs A-Nationalteam unter Trainer Didier Deschamps und spielte sich schon im Herbst mit Pflichtspieleinsätzen in der Nations League fest, sodass ein Nationenwechsel schnell ausgeschlossen war. Mittlerweile steht er bei 29 Länderspielen (11 Tore) und ist Stammspieler im Team des neuen Nationaltrainers Zinedine Zidane.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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