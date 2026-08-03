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Oliver Baumann Germany 2026Getty Images
SID

"Hat Energie gekostet": DFB-Keeper Oliver Baumann sprach nach WM-Ende noch einmal mit Julian Nagelsmann

Deutschland
O. Baumann
J. Nagelsmann

Die WM erlebte Oliver Baumann nur von der Ersatzbank aus. Über diese Entwicklung sprach er nach dem Turnier mit Julian Nagelsmann.

Der deutsche Nationaltorwart Oliver Baumann und der ehemalige Bundestrainer Julian Nagelsmann haben nach der verpatzten Weltmeisterschaft ein klärendes Gespräch geführt. "Ich habe mit Julian vor zehn Tagen gesprochen. Wir haben sowieso abgemacht, dass wir telefonieren", sagte der Keeper laut Bild und kicker am Montag im Trainingslager des Bundesligisten TSG Hoffenheim. Das Telefonat habe "eine knappe Stunde" gedauert.

Baumann (36) war von Nagelsmann kurz vor Turnierbeginn zur Nummer zwei im Tor hinter Rückkehrer Manuel Neuer degradiert worden. Die deutsche Mannschaft schied im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) aus. "Es tat ihm schon leid, so wie alles am Ende gelaufen ist", sagte Baumann und gelobte, er habe mit seinem ehemaligen Trainer "noch ein sehr gutes Verhältnis, das hatten wir auch schon damals. Da werden dann sportliche Entscheidungen akzeptiert und somit ist das Thema für mich abgehakt."

Mit seiner eigenen Rolle während des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada scheint sich Baumann arrangiert zu haben. Zwar sei die Situation, den Stammplatz zu verlieren, "phasenweise auch nicht einfach" gewesen und "hat Energie gekostet". Er habe es dennoch hinbekommen, "der Mannschaft viel Energie zu geben. Ich finde schon, dass ich von meiner Seite aus den Grundstein so gelegt habe, dass dem Erfolg nichts im Weg steht", sagte er.

Nagelsmann war nach dem Aus des DFB-Teams zurückgetreten, Nachfolger ist Jürgen Klopp. Mit dem Gespräch scheint die gesamte Causa auch für Baumann nun endgültig erledigt. "Das, was mir wichtig war, habe ich ihm alles gesagt", sagte der Hoffenheimer. Das Gespräch sei auch "gar nicht emotional" und "nicht von oben herab oder besserwisserisch" gewesen. "Damit ist das Thema sauber erledigt."

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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