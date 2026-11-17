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Weil er Mbappe unter der Gürtellinie beleidigte, gibt es nun rechtliche Konsequenzen.

Wegen rassistischer Beleidigungen gegen Kylian Mbappe ist ein Fußballfan in Spanien zu einer Haftstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Wie Real Madrid am Dienstag mitteilte, wurde der Mann wegen eines Hassdelikts schuldig gesprochen, die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Voraussetzung dafür ist, dass der Verurteilte zwei Jahre lang keine Fußballstadien besucht.

Die Vorfälle hatten sich beim Ligaspiel zwischen Real Oviedo und Real am 24. August 2025 im Estadio Carlos Tartiere ereignet. Mehr als ein Jahr später fällte die Zweite Kammer des Provinzgerichts von Asturien nun das Urteil.

Zudem verhängte das Gericht laut Real mehrere Berufs- und Tätigkeitsverbote sowie eine Geldstrafe. "Real Madrid, das in diesem Verfahren als Nebenkläger aufgetreten ist und dies auch in anderen ähnlichen Fällen weiterhin tut, bekräftigt sein Engagement im Kampf gegen Rassismus und zur Ausrottung jeglichen rassistischen Verhaltens im Fußball und im Sport", teilte der Verein mit.

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Die Entscheidung reiht sich in eine Serie von Urteilen gegen Personen ein, die Spieler von Real Madrid rassistisch beleidigt hatten. Bereits zuvor waren in Zusammenhang mit Vorfällen in den Stadien der Klubs FC Valencia, Real Mallorca, Rayo Vallecano und Real Valladolid strafrechtliche Verurteilungen erfolgt.