Hallenturnier heute im TV und STREAM: Wo kann ich den Cup der Öffentlichen Oldenburg live sehen?

Heute wird der Cup der Öffentlichen Oldenburg ausgetragen. Wo läuft das Hallenturnier der Traditionsteams live in TV und STREAM?

Es ist wieder an der Zeit für den Cup der Öffentlichen Oldenburg. Das Traditionsturnier, das in der EWE Arena in Oldenburg ausgetragen wird, findet am heutigen Freitag, 6. Januar 2023, statt. Mit dabei sind insgesamt sechs Teams, die mit ehemaligen Bundesliga-Profis und Nationalspielern gespickt sind und in zwei Gruppen gegeneinander antreten. Doch ist das Hallenturnier live in TV und STREAM zu sehen? GOAL klärt auf.

Nachdem der Cup der Öffentlichen Oldenburg in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgetragen wurde, findet das Hallenturnier im Jahr 2023 wieder statt. Am heutigen Freitag, 6. Januar 2023, treten in der EWE Arena in Oldenburg sechs Traditionsteams gegeneinander an. Zunächst stehen für jede Mannschaft zwei Gruppenspiele an, ehe es im Halbfinale und Finale um den Pokal geht.

In Gruppe A duellieren sich der VfB Oldenburg, Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum, in Gruppe B stehen sich der SV Werder Bremen, eine türkische Auswahl und Bayer 04 Leverkusen gegenüber. Los geht's heute Abend um 18.00 Uhr. Wer das Turnier live im TV und STREAM überträgt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Hallenturnier heute im TV und STREAM: Datum, Teams, Uhrzeit - Infos zum Cup der Öffentlichen Oldenburg

Turnier: Cup der Öffentlichen Oldenburg

Datum: 6. Januar 2023 (heute), 18.00 Uhr

Teilnehmende Traditionsteams: VfB Oldenburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, SV Werder Bremen, Türkei-Auswahl, Bayer 04 Leverkusen

Austragungsort: EWE Arena (Oldenburg)

Hallenturnier heute im TV und STREAM: Welche Legenden nehmen am Cup der Öffentlichen Oldenburg teil?

Diverse klangvolle Namen werden heute Abend in der EWE Arena dabei sein. Das Trikot des SV Werder streifen sich beispielsweise Ailton, Philipp Bargfrede und Alexander Nouri über. Der VfL Bochum wird indes vom langjährigen Bundesliga-Profi Dariusz Wosz gecoacht.

Für die Weisweiler-Elf, Traditionsmannschaft der Borussia aus Mönchengladbach, dürften unter anderem Oliver Neuville und Thorben Marx gegen den Ball treten.

Hallenturnier heute im TV und STREAM: Läuft der Cup der Öffentlichen Oldenburg im Free-TV?

Ja, läuft er. Wer das Hallenturnier heute live verfolgen möchte, kann dies im frei empfangbaren Fernsehen tun.

Übertragen wird der Cup der Öffentlichen Oldenburg bei Sport1. Ab 18.00 Uhr könnt Ihr live dabei sein, wenn sich die Mannschaften gegenüberstehen.

Hallenturnier heute im TV und STREAM: Überträgt Sport1 den Cup der Öffentlichen Oldenburg im Internet?

Auch im LIVE-STREAM von Sport1 wird der Cup der Öffentlichen Oldenburg, der von der Firma des ehemaligen Nationaltorhüters Dieter Burdenski organisiert wird, zu sehen sein.

Abrufbar ist dieser auf der Website des TV-Senders sowie in der entsprechenden App, zusätzliche Kosten fallen nicht an.

Hallenturnier heute im TV und STREAM: Wer moderiert und kommentiert den Cup der Öffentlichen Oldenburg für Sport1?

Als Moderatorin fungiert beim Budenzauber in Oldenburg Jana Wosnitza, die durch den Abend führen wird.

Als Kommentatoren sind am Dreikönigstag Hajo Wolff und Oliver Forster im Einsatz.

Hallenturnier heute im TV und STREAM: Welche Traditionsteams spielen beim Cup der Öffentlichen Oldenburg mit und wie sehen die Gruppen aus?

Gruppe A Gruppe B VfB Oldenburg SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach Team Türkei VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen

