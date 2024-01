"Haben eine Säule gerammt": Kurioser Unfall von Manuel Neuer mit Golfcart enthüllt

Der Schalke-Keeper packt mit einer kuriosen Story über den heutigen Bayern-Torhüter Manuel Neuer aus.

WAS IST PASSIERT? Torhüter Ralf Fährmann hat eine Trainingslager-Story mit ihm und Bayern-Keeper Manuel Neuer aus der gemeinsamen Zeit beim FC Schalke 04 enthüllt.

WAS WURDE GESAGT? "Manuel Neuer und ich haben einmal ein Golfcart geliehen, ohne zu fragen, wir sind ein bisschen übers Hotelgelände gefahren, haben aber eine Säule gerammt", erzählte Fährmann im Interview mit der WAZ. "Wir wollten das Golfcart nach unserer Spritztour einfach zurückbringen, haben aber auf dem Weg zum Hotel gemerkt, dass es komisch fährt. Da ist uns bewusst geworden, dass die Achse kaputt ist – und von der Säule eine Gummispur übers Gelände ging, weil die Achse quer stand."

Letztlich hätten er und Neuer dann zugegeben "Mist gebaut" zu haben. Der anderthalb Jahre ältere, spätere Bayern-Torhüter hätte für den Vorfall jedoch letztlich die Verantwortung übernommen. "Ich war der Jüngere, Manu hat alles auf sich genommen. Glück gehabt", meinte Fährmann weiter.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? In welchem Trainingslager sich der Vorfall genau abspielte, verriet der 35-Jährige allerdings nicht. Fährmann und Neuer standen zwischen 2003 und 2009 bei Schalke unter Vertrag.

Für den heutigen Torhüter der Schalker sei das Zusammenspiel mit Neuer aber nicht leicht gewesen, schließlich sei der 37-Jährige der "mit Abstand der beste Torwart der Welt". Neuer habe "die Torwartposition geprägt und bekommt meiner Meinung nach noch viel zu wenig Anerkennung für das, was er geleistet hat. Damals habe ich gelernt, die Meinungen von Außenstehenden nicht zu sehr an mich heranzulassen – auch das hat mich zu dem Menschen geformt, der ich jetzt bin", so Fährmann.