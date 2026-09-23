Green Bay Packers gegen Atlanta Falcons LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit: Green Bay Packers gegen Atlanta Falcons

24. Sept. 2026 - 20:15 Lambeau Field

Die Green Bay Packers empfangen die Atlanta Falcons im Lambeau Field (Green Bay, Wisconsin) in Woche 3 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Freitag, 25. September, um 2:15 Uhr CET.

So können Sie das Spiel Green Bay Packers gegen Atlanta Falcons verfolgen

Das Spiel läuft live auf dem NFL Game Pass bei DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist ideal für ereignisreiche Sonntagabende, an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : "Ultimate" schaltet beliebte Alternativkommentare frei. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Green Bay Packers gegen Atlanta Falcons – Mannschaftsnews

Die wichtigste Mannschaftsnachricht vor dem Duell im Lambeau Field ist die Rückkehr von Michael Penix Jr. als Starting Quarterback der Falcons, während die Packers mit einer stark geschwächten Offensive Line und dem voraussichtlichen Ausfall von Star-Wide-Receiver Jayden Reed zu kämpfen haben.

Team-News der Atlanta Falcons

Die wichtigste Änderung bei Kevin Stefanskis 0:2-Falcons betrifft die Quarterback-Position. Das Team kam mit Ersatz-Quarterback Cooper Rush nicht in die Red Zone und blieb in zwei Spielen ohne Touchdown. Deshalb ernannte der Club Michael Penix Jr. zum Starter. Er feiert 2026 sein Comeback, nachdem er einen Kreuzbandriss aus 2025 auskuriert hat.

Klarheit beim Quarterback : Penix Jr. hat voll am Training teilgenommen. Unterdessen ist Tua Tagovailoa nach seiner in Woche 1 erlittenen Oblique-Verletzung wieder zu einem eingeschränkten Training zurückgekehrt und hat Rush offiziell als Penix’ Ersatz überholt.

Die größten Sorgen : Ganz oben auf der Verletztenliste stehen zwei Stammkräfte der Verteidigung, die beim ersten Walkthrough fehlten: Cornerback A.J. Terrell (Leiste) und Edge Rusher Samson Ebukam (Oberschenkel).

Team-News der Green Bay Packers

Matt LaFleurs 1-1 Packers gehen nach einem harten Sieg in der Verlängerung gegen die Jets in ihr Heimspiel. Elf Spieler stehen auf dem ersten Verletzungsbericht dieser kurzen Spielwoche; am größten sind die Sorgen um die Offensivkräfte und die Passschutzreihe.

Die Wide-Receiver-Gruppe : Die Mannschaft trug Receiver Jayden Reed in Woche 2 wegen einer Nackenverletzung vom Feld, er trainierte nicht, und Berichten zufolge gibt es noch keinen offiziellen Zeitplan für seine Rückkehr. Bo Melton (Nacken) nahm dagegen voll am Training teil.

Krise in der Offensive Line : Right Tackle Zach Bako-Bewele (Knie) fällt voraussichtlich langfristig aus. Left Guard Aaron Banks (Knie/Zehe) und sein ursprünglicher Ersatz Donovan Jennings (Hand) verpassten die Einheit am Montag und dünnen die Personaldecke weiter aus.

Verstärkung in der Verteidigung : Cornerback Benjamin St-Juste (Oberschenkel) trainierte wieder voll. Star-Defensive-Tackle Jvon Hargrave (Knie/Gehirnerschütterungsprotokoll) stufte das Team nach seiner Pause in der vergangenen Woche auf "eingeschränkt" hoch.



