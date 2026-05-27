Neil Bennett



Ghana FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – TV-Programm: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

Alles, was Sie wissen müssen, um Ghana bei der Weltmeisterschaft zu verfolgen

So siehst du die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Ghana

Um die lokalen Übertragungen von Ghanas WM-Kampagne aus dem Ausland zu sehen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem Server in Ghana, um Zugang zu Sendern wie GTV zu erhalten.

🌎 Land

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentinien

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australien

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Österreich

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgien

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivien

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras, FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1, ArtMotion und TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua, FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO und inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

WM 2026 in Ghana: Diese Sender zeigen alle Spiele Fußballfans in Ghana sehen die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 über Premium-Satellitenfernsehen und den nationalen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

So können Sie das Turnier verfolgen:

  • Bezahlfernsehen (vollständige Berichterstattung):SuperSport hält die Premium-Rechte. MultiChoice Ghana bestätigt, dass SuperSport alle 104 Spiele live in HD auf speziellen DStv-Kanälen zeigt. Während des Turniers gestaltet der Sender mehrere Sportkanäle um, damit Fans rund um die Uhr WM-Inhalte, mehrsprachige Kommentare und Afrika-Analysen erhalten.
  • Free-to-Air-TV: Wer kein Abo möchte, sieht ausgewählte Spiele, darunter alle Partien der Black Stars, kostenlos auf nationalen Free-to-Air-Sendern. Das Ministerium für Jugend und Sport stellt diese Gratisübertragung sicher.
  • Premium-Abonnenten sehen alle Partien auch per Smartphone, Tablet oder Smart-TV über die DStvStream-App.