Nach dem dramatischen 3:3 gegen Algerien hat Österreich als Gruppenzweiter den Einzug ins Sechzehntelfinale geschafft. Dort wartet nun im SoFi Stadium der amtierende Europameister Spanien auf das ÖFB-Team. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

Im Folgenden gibt es alle Informationen dazu, wo die Partie im Free-TV in Österreich zu sehen ist.

Fußball in Österreich heute live: Läuft ÖFB vs. Spanien kostenlos im Free-TV bei ServusTV oder ORF?

Die Übertragung des Sechzehntelfinals zwischen Österreich und Spanien übernimmt in Österreich ServusTV. Im ORF gibt es daher keine Live-Berichterstattung zur Partie.

Als Kommentator ist Michael Wanits im Einsatz, unterstützt wird er von Experte Florian Klein. Zusätzlich könnt Ihr das Spiel kostenlos über den Livestream bei ServusTV On verfolgen.

In Deutschland ist die Partie über ServusTV nur mit einem VPN abrufbar. Alternativ bieten die ARD und MagentaTV eine Übertragung an. MagentaTV zeigt ohnehin alle WM-Spiele live und hat zudem einige exklusive Partien im Programm.

Fußball in Österreich heute live: Läuft ÖFB vs. Spanien kostenlos im Free-TV bei ServusTV oder ORF? Wichtigste Infos





Begegnung Österreich vs. Spanien Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Sechzehntelfinale Datum 2. Juli 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort SoFi Stadium in Inglewood (Los Angeles, USA) TV MagentaTV, ARD, ServusTV Livestream MagentaTV, sportschau.de, ServusTV On





Fußball in Österreich heute live: Läuft ÖFB vs. Spanien kostenlos im Free-TV bei ServusTV oder ORF? Der Weg in die K.o.-Phase



