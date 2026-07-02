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Fußball in Österreich heute live: Läuft ÖFB vs. Spanien kostenlos im Free-TV bei ServusTV oder ORF?

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Österreich bekommt es nach dem dramatischen Einzug in die K.-o.-Phase direkt mit einem Top-Gegner zu tun. Das ÖFB-Team trifft im Sechzehntelfinale auf Spanien. Wo Ihr die Partie heute live im TV und im Livestream in Österreich verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Nach dem dramatischen 3:3 gegen Algerien hat Österreich als Gruppenzweiter den Einzug ins Sechzehntelfinale geschafft. Dort wartet nun im SoFi Stadium der amtierende Europameister Spanien auf das ÖFB-Team. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

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Im Folgenden gibt es alle Informationen dazu, wo die Partie im Free-TV in Österreich zu sehen ist.

Fußball in Österreich heute live: Läuft ÖFB vs. Spanien kostenlos im Free-TV bei ServusTV oder ORF?

Die Übertragung des Sechzehntelfinals zwischen Österreich und Spanien übernimmt in Österreich ServusTV. Im ORF gibt es daher keine Live-Berichterstattung zur Partie.

Als Kommentator ist Michael Wanits im Einsatz, unterstützt wird er von Experte Florian Klein. Zusätzlich könnt Ihr das Spiel kostenlos über den Livestream bei ServusTV On verfolgen.

In Deutschland ist die Partie über ServusTV nur mit einem VPN abrufbar. Alternativ bieten die ARD und MagentaTV eine Übertragung an. MagentaTV zeigt ohnehin alle WM-Spiele live und hat zudem einige exklusive Partien im Programm.

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Fußball in Österreich heute live: Läuft ÖFB vs. Spanien kostenlos im Free-TV bei ServusTV oder ORF? Wichtigste Infos


Begegnung

Österreich vs. Spanien

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Sechzehntelfinale

Datum

2. Juli 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

SoFi Stadium in Inglewood (Los Angeles, USA)

TV

MagentaTV, ARD, ServusTV

Livestream

MagentaTV, sportschau.de, ServusTV On


Fußball in Österreich heute live: Läuft ÖFB vs. Spanien kostenlos im Free-TV bei ServusTV oder ORF? Der Weg in die K.o.-Phase


Runde

Partie

Gruppenphase

Österreich - Jordanien: 3:1

Gruppenphase

Argentinien - Österreich: 2:0

Gruppenphase

Österreich - Algerien: 3:3

Sechzehntelfinale

Spanien - Österreich: -:-

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