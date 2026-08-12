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UEFA Super Cup
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky oder DAZN für PSG (Paris) vs. Aston Villa im UEFA Super Cup?

Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Super Cup

Paris Saint-Germain und Aston Villa treffen heute im Kampf um den UEFA Super Cup aufeinander. Doch wo ist das Duell der beiden europäischen Titelträger live zu sehen – bei Sky oder DAZN? SPOX liefert die Antwort zur Übertragung.

Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Triumphator: Im UEFA Super Cup wartet heute ein echtes Duell der europäischen Schwergewichte. Paris Saint-Germain und Aston Villa treffen in der Red Bull Arena in Salzburg aufeinander, wo um 21 Uhr der Anpfiff ertönt.

PSG geht dabei als Favorit ins Rennen. Die Franzosen haben die Königsklasse zuletzt zweimal in Folge gewonnen und können mit dem Super Cup gleich den nächsten Titel ihrer Sammlung hinzufügen.

Im Champions-League-Finale Ende Mai setzte sich Paris gegen den FC Arsenal durch (1:1 n. V., 4:3 i. E.). Aston Villa sicherte sich den Europa-League-Titel derweil mit einem klaren 3:0 gegen den SC Freiburg. Nun treffen die beiden europäischen Titelträger direkt aufeinander – und kämpfen um den nächsten Pokal.

PSG gegen Aston Villa live – doch wo wird der UEFA Super Cup übertragen? GOAL verrät, ob das Duell der beiden europäischen Titelträger bei Sky oder DAZN zu sehen ist.

Fußball heute live: Sky oder DAZN für PSG (Paris) vs. Aston Villa im UEFA Super Cup?

Wer PSG gegen Aston Villa heute im frei empfangbaren Fernsehen sucht, wird nicht fündig. Weder ARD noch ZDF, RTL, Sport1 oder ein anderer Free-TV-Sender zeigt den UEFA Super Cup live. Stattdessen führt der Weg zu DAZN.

UEFA Super Cup
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Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an einem Großteil der Champions-League-Partien und zeigt auch den UEFA Super Cup zwischen den beiden europäischen Titelträgern in voller Länge. Bei Sky gehört das Duell dagegen nicht zum Live-Programm.

Spiel

Paris Saint-Germain - Aston Villa

Datum

12. August 2026

Anstoß

21.00 Uhr

Ort

Red Bull Arena, Salzburg

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Sky oder DAZN für PSG (Paris) vs. Aston Villa im UEFA Super Cup? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Übertragung bereits vor dem Anpfiff. In der Vorberichterstattung gibt es unter anderem die offiziellen Aufstellungen sowie weitere Hintergründe zum Duell zwischen PSG und Aston Villa. Max Siebald begleitet das Spiel anschließend als Kommentator, unterstützt von Tobias Schweinsteiger als Experten.

DAZN ist allerdings kein kostenloses Angebot, sondern ein kostenpflichtiger Streamingdienst. Neben der Champions League umfasst das Programm während der Saison unter anderem die Samstagsspiele der Bundesliga-Konferenz, die Sonntagspartien sowie die spanische, italienische und französische Liga.

Fußball heute live: PSG vs. Aston Villa bei DAZN

Kommentator

Max Siebald

Experte

Tobias Schweinsteiger

Fußball heute live: Sky oder DAZN für PSG (Paris) vs. Aston Villa im UEFA Super Cup? - Die letzten zehn Endspiele

Jahr

Gewinner

Ergebnis

Gegner

2025

Paris Saint-Germain (CL-Sieger)

4:3 i. E.

Tottenham Hotspur

2024

Real Madrid (CL-Sieger)

2:0

Atalanta

2023

Manchester City (CL-Sieger)

5:4 i. E.

FC Sevilla

2022

Real Madrid (CL-Sieger)

2:0

Eintracht Frankfurt

2021

FC Chelsea (CL-Sieger)

6:5 i. E.

FC Villarreal

2020

FC Bayern München (CL-Sieger)

2:1 n. V.

FC Sevilla

2019

FC Liverpool (CL-Sieger)

5:4 i. E.

FC Chelsea

2018

Atletico Madrid (EL-Sieger)

2:4 n. V.

Real Madrid

2017

Real Madrid (CL-Sieger)

2:1

Manchester United

2016

Real Madrid (CL-Sieger)

3:2 n. V.

FC Sevilla

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