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Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026?

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Deutschland - Elfenbeinküste
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Im zweiten WM-Gruppenspiel trifft Deutschland (DFB) bei der WM 2026 am Samstag auf die Elfenbeinküste. Doch wo läuft Fußball mit der deutschen Nationalmannschaft heute live im Free-TV und Livestream?

Nach dem fulminanten 7:1-Sieg zum Auftakt gegen Curacao kann die deutsche Nationalmannschaft mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste schon das Ticket für das Sechzehntelfinale buchen, ehe es im dritten Spiel von Gruppe E zum Duell mit Ecuador kommt. Die Partie steigt um 22 Uhr im BMO Field in Toronto.

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GOALverrät Euch, wo Ihr das DFB-Team heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026?


Weder die ARD noch RTL zeigen die Partie von Deutschland live im frei empfangbaren Fernsehen. Während "das Erste" das erste Gruppenspiel im Programm hatte, zeigt der Kölner Privatsender im Vergleich zur Qualifikation gar keine WM-Spiele live. Diesmal ist das ZDF im Free-TV zur Stelle.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die deutsche Nationalmannschaft bei MagentaTV zu bestaunen. Der Streaminganbieter der Telekom überträgt sämtliche Partien der diesjährigen Weltmeisterschaft.

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Spiel

Deutschland vs. Elfenbeinküste

Datum

Samstag, 20. Juni (WM 2026)

Anstoß (deutsche Zeit)

22 Uhr

Übertragung live im Free-TV

ZDF

Übertragung im kostenlosen Live Stream

sportstudio.de / ZDF-Mediathek

Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo

MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026? Alle Informationen zur Übertragung im ZDF


Das ZDF geht bereits um 18 Uhr auf Sendung und versorgt Euch mit einer Live-Berichterstattung zum Spiel zwischen der Niederlande und Schweden (Anpfiff 19 Uhr). Ab 21 Uhr starten dann die Vorberichte zum zweiten deutschen Auftritt bei der Weltmeisterschaft.

Dann führen Euch Moderator Jochen Breyer und folgende Experten durch den Abend:

  • Friederike Kromp
  • Christoph Kramer
  • Per Mertesacker
  • Christian Streich

Den Kommentar übernimmt Oliver Schmidt, live aus Toronto.

Fußball heute live: Deutschland vs. Elfenbeinküste im Free-TV beim ZDF

Übertragungsbeginn

21 Uhr

Anstoß

22 Uhr

Moderation

Jochen Breyer

Experten

Friederike Komp, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Christian Streich

Kommentator

Oliver Schmidt

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026? Alle Informationen zur Übertragung bei MagentaTV


MagentaTV überträgt nicht nur alle 104 WM-Spiele, sondern 44 davon sogar exklusiv. Dafür benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Die notwendigen Informationen dazu bekommt Ihr hier.

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Um die Spiele kümmert sich ein hochkarätiges Team aus den Moderatoren Johannes B. Kerner und Laura Wontorra, den Experten Mats Hummels und Thomas Müller sowie Trainerlegende Jürgen Klopp und Kommentator Wolff Fuss, der sich auch um Deutschland vs. Elfenbeinküste kümmert.

Die Übertragung geht im Anschluss an das Spiel zwischen der Niederlande und Schweden um kurz nach 20 Uhr los.

Fußball heute live: Deutschland vs. Elfenbeinküste live bei MagentaTV

  • Übertragungsbeginn: Heute (20. Juni), 20.05 Uhr
  • Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra
  • Experten: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels
  • Kommentator: Wolff Fuss

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026?  Die Gruppe E mit der deutschen Nationalmannschaft


Platz

Mannschaft

Spiele

Tordifferenz

Punkte

1

Deutschland

1

7:1 (+6)

3

2

Elfenbeinküste

1

1:0 (+1)

3

3

Ecuador

1

0:1 (-1)

0

4

Curaçao

1

1:7 (-6)

0

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