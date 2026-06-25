Das Ticket zum Sechzehntelfinale in der Tasche, den Sieg in Gruppe E zudem auch schon gesichert: Für die deutsche Nationalmannschaft läuft die Weltmeisterschaft 2026 bisher nahezu optimal. Nun soll die Vorrunde auch noch mit einem dritten Sieg vergoldet werden.

Nach dem 7:1 gegen Curacao und dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste bekommt das DFB-Team es am heutigen Donnerstag mit Ecuador zu tun. Schauplatz der Begegnung ist das MetLife Stadium in East Rutherford, in dem am 19. Juli übrigens auch das Finale stattfindet. Der Anpfiff ertönt um 22 Uhr.

GOAL verrät Euch, wo Ihr das DFB-Team heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Ecuador bei der WM 2026?

Das Spiel von Deutschland gegen Ecuador gibt es live im Free-TV zu sehen. RTL lässt sich hierbei aber mal direkt ausschließen. Der Kölner Privatsender hatte zwar Spiele der WM-Qualifikation gezeigt, besitzt jedoch keine Rechte für die Endrunde in Nordamerika. Das ZDF war zuletzt gegen die Elfenbeinküste für die Übertragung zuständig, nun ist es wieder die ARD - wie schon beim Auftakt gegen Curacao.

Abgeshen von der ARD kann man heute auch bei MagentaTV einschalten. Der Sender der Telekom hat alle 104 WM-Spiele live im Programm.

Spiel Deutschland - Ecuador Datum Donnerstag, 25. Juni (WM 2026) Anstoß (deutsche Zeit) 22 Uhr Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im kostenlosen Live Stream sportschau.de / ARD-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Ecuador bei der WM 2026? - alle Informationen zur Übertragung in der ARD

In der ARD ist der Start der Übertragung zum Deutschland-Spiel um 21 Uhr, also exakt eine Stunde vor dem Anstoß. Vorher gibt es heute übrigens kein WM-Spiel, sodass in der ARD vor 21 Uhr auch kein WM-Programm läuft.

Wenn es dann mit der Fußball-Vorberichterstattung losgeht, melden sich Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger direkt von vor Ort. Philipp Sohmer kommentiert ab 22 Uhr live aus East Rutherford. Im Anschluss an den DFB-Auftritt geht es in der ARD mit einem anderen WM-Spiel weiter. Bis zum Anstoß um 1 Uhr bekommt man aber noch Analysen und Interviews zum Deutschland-Spiel serviert.

Fußball heute live: Deutschland vs. Ecuador im Free-TV in der ARD

Übertragungsbeginn 21 Uhr Anstoß 22 Uhr Moderation Esther Sedlaczek Experten Bastian Schweinsteiger Kommentator Philipp Sohmer

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Ecuador bei der WM 2026? - alle Informationen zur Übertragung bei MagentaTV

Anders als ARD und ZDF zeigt MagentaTV die WM in vollem Umfang live. Alle 104 Spiele kann man dort live sehen. Notwendig ist dafür allerdings ein aktives Abonnement.

Der Sender der Telekom hat keine Kosten und Mühen gescheut, um zum größten Fußballturnier der Welt ein namhaftes Team an Moderatoren und Experten aufzustellen. Als Moderatoren sind in den USA Johannes B. Kerner und Laura Wontorra im Einsatz, als Experten stehen ihnen Mats Hummels und Thomas Müller sowie Jürgen Klopp zur Seite. Wolff Fuss, die Top-Stimme von Sky, ist bei den besten Spielen Kommentator - allen voran bei den deutschen Partien. Robert Andrich, Kapitän von Bayer Leverkusen und diesmal kein Teil des DFB-Kaders, wurde zur WM als Co-Kommentator verpflichtet. MagentaTV setzt ihn bislang als Ergänzung zu Fuss ein.

Fußball heute live: Deutschland vs. Ecuador live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (25. Juni), 20.30 Uhr

: Heute (25. Juni), 20.30 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentatoren: Wolff Fuss, Robert Andrich

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Ecuador bei der WM 2026? - die Gruppe E mit der deutschen Nationalmannschaft