Zum Auftakt gab es eine überraschende Schlappe: Gegen Australien hat die Türkei bei der WM 2026 0:2 verloren. Holt sie sich dafür im zweiten Versuch der Vorrunde die ersten drei Punkte? Paraguay stellt sich in der Gruppe D in den Weg. Die Südamerikaner stehen ebenfalls noch mit leeren Händen da, haben zum Start sogar 1:4 gegen die USA verloren.

Jetzt kommt es also zum direkten Duell zwischen den Verlierern (Samstag, 5 Uhr). Doch wo kann man es live im TV und Livestream miterleben? GOAL liefert die Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Türkei vs. Paraguay bei der WM 2026?

Türkei gegen Paraguay kann man am frühen Morgen deutscher Zeit am Samstag lediglich bei einem Sender sehen: MagentaTV. Woanders wird keine Übertragung angeboten.

Spiel Türkei - Paraguay Datum Samstag, 20. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 5 Uhr Spielort Levi's Stadium, Santa Clara, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Türkei vs. Paraguay bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Zwar dürfen in Deutschland neben MagentaTV auch die ARD und das ZDF die WM live zeigen, das ist aber nur bei 60 Spielen der Fall (je 30). Von den insgesamt 104 Partien zeigt MagentaTV alle 104 im Pay-TV, 44 davon exklusiv. Und eine dieser exklusiven Begegnungen ist eben Türkei gegen Paraguay. Im Free-TV werden die 90 Minuten nicht übertragen.

Das trifft im Übrigen auf alle drei Einsätze der Türken in der Vorrunde zu, während Paraguay beispielsweise beim Auftakt gegen die USA schon im Free-TV zu sehen war. MagentaTV bietet den türkischen Fans in Deutschland daher neben dem deutschen Live-Kommentar auch den türkischen Live-Kommentar an. Der bekannte türkische Sportreporter und Moderator Ertem Sener kommentiert bei MagentaTV, Ex-Bundesliga-Profi Halil Altintop ist als Experte und Co-Kommentator dabei. Den deutschen Live-Kommentar übernimmt Christian Straßburger.

MagentaTV ist nicht gratis. Wer noch keine Mitgliedschaft besitzt: Zur WM lohnt sich das Abo MagentaTV Flex. Man zahlt dafür elf Euro pro Monat und kann monatlich es wieder kündigen.

Unter anderem Johannes B. Kerner und Laura Wontorra moderieren bei MagentaTV, zudem hat der Pay-TV-Sender mit den beiden Ex-Nationalspielern Mats Hummels und Thomas Müller sowie Trainerlegende Jürgen Klopp bei der WM ein exquisites Experten-Trio. Und mit Wolff Fuss ist MagentaTV auch in Sachen Kommentator sehr prominent aufgestellt, ihn ergänzt als Co-Kommentator ist Robert Andrich von Bayer Leverkusen. Er gehört dem deutschen WM-Kader nicht an.

Fußball heute live: Türkei vs. Paraguay live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (20. Juni), 4 Uhr

: Heute (20. Juni), 4 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Christian Straßburger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Türkei vs. Paraguay bei der WM 2026? - So viele Spiele hat MagentaTV exklusiv

Gruppenphase 32 Spiele Sechzehntelfinale 6 Spiele Achtelfinale 3 Spiele Viertelfinale 2 Spiele Spiel um Platz 3 1 Spiel Gesamt 44 Spiele

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Türkei vs. Paraguay bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe D