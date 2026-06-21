Vier Nationen, doch keine hat sich abgesetzt: In der Gruppe I bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko stehen Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien und Kap Verde nach dem ersten Spieltag allesamt jeweils bei einem Punkt. Gerade Spaniens 0:0 gegen Kap Verde sorgte für reichlich Verwunderung, immerhin hatte es der Europameister dabei mit einem WM-Neuling zu tun.

Gegen Saudi-Arabien (1:1 gegen Uruguay) steht die Seleccion nun - am Sonntag, um 18 Uhr - schon unter Druck, den ersten Turnier-Dreier zu verbuchen. Gelingt das? Und wie wird man Zeuge dieses Vorhabens? GOAL erklärt, welcher Sender das Gruppenspiel zwischen Spanien und Saudi-Arabien live im TV und Livestream zeigt.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Saudi-Arabien bei der WM 2026?

Die kurze und knappe Information zur Übertragung: MagentaTV zeigt die 90 Minuten zwischen den Spaniern und den Saudis live und in voller Länge.

Spiel Spanien - Saudi-Arabien Datum Sonntag, 21. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 18 Uhr Spielort Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Saudi-Arabien bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

MagentaTV ist die einzige offizielle Möglichkeit, um sich Spanien gegen Saudi-Arabien in Deutschland live im TV anzuschauen. Es gibt zu der Partie keine Übertragung im Free-TV - nicht in der ARD, nicht im ZDF.

Ja, beide öffentlich-rechtlichen Sender haben zwar ebenfalls WM-Spiele in ihrem Live-Programm, aber es sind eben nicht alle. Um genauer zu sein: von den insgesamt 104 bei dem Turnier sind es 60. ARD und ZDF dürfen je 30 zeigen. MagentaTV dagegen hat 104 von 104 Spielen im Angebot.

Zu den 44 Duellen, die exklusiv bei dem Telekom-Sender laufen, zählt auch Spanien gegen Saudi-Arabien. Für das Live-Bild ist ein Abonnement erforderlich. Zur WM lohnt sich das Abo MagentaTV Flex. Man zahlt dafür elf Euro pro Monat und kann monatlich es wieder kündigen.

Christian Straßburger ist zu Spanien gegen Saudi-Arabien als Kommentator im Einsatz. Unter anderem Johannes B. Kerner und Laura Wontorra moderieren bei MagentaTV, zudem hat der Pay-TV-Sender mit den beiden Ex-Nationalspielern Mats Hummels und Thomas Müller sowie Trainerlegende Jürgen Klopp bei der WM ein exquisites Experten-Trio. Und mit Wolff Fuss ist MagentaTV auch in Sachen Kommentator sehr prominent aufgestellt, ihn ergänzt als Co-Kommentator ist Robert Andrich.

Fußball heute live: Spanien vs. Saudi-Arabien live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (20. Juni), 17 Uhr

: Heute (20. Juni), 17 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Christian Straßburger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Saudi-Arabien bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe H