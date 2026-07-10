Der nächste große Prüfstein wartet auf Spanien: Nach dem Achtelfinal-Erfolg über Portugal und Cristiano Ronaldo soll nun Belgien den Weg des Europameisters kreuzen. Die Iberer träumen davon, nach dem EM-Triumph 2024 auch den WM-Titel einzufahren – und damit an die goldene Ära anzuknüpfen, als sie zwischen 2008 und 2012 den Welt- und zweimal den Europameistertitel gewannen.

Doch die Belgier reisen keineswegs als Statisten ins SoFi Stadium. Die "Roten Teufel" wollen selbst den Sprung ins Halbfinale schaffen, wo Frankreich oder Marokko als nächster Gegner warten würde. Die Voraussetzungen für ein packendes Viertelfinale könnten also kaum besser sein.

Vor dem Anpfiff fragen sich viele Fans allerdings noch etwas anderes: Wer zeigt Spanien gegen Belgien heute live? Läuft das Viertelfinale in der ARD, im ZDF oder bei MagentaTV? GOAL klärt zur Übertragung auf.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Belgien bei der WM 2026?

Fußballfans haben bei diesem Viertelfinale die freie Wahl. Spanien gegen Belgien läuft heute nicht nur im Pay-TV, sondern auch kostenlos im Free-TV. Das ZDF überträgt die Partie live und in voller Länge.

Insgesamt zeigen ARD und ZDF bei dieser WM jeweils 30 Begegnungen und kommen damit gemeinsam auf 60 der 104 Spiele.

Wer hingegen kein einziges Match des Turniers verpassen möchte, ist bei MagentaTV an der richtigen Adresse. Der Telekom-Sender hält die kompletten WM-Rechte und hat somit alle 104 Partien im Programm – von der Gruppenphase bis zum Finale. Egal, welches Spiel auf dem Plan steht: Bei MagentaTV gehört es automatisch zum Live-Angebot.

Spiel Spanien - Belgien Datum Freitag, 10. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 21 Uhr Spielort SoFi Stadium, Los Angeles, USA Übertragung live im Free-TV ZDF Übertragung im kostenlosen Live Stream sportstudio.de / ZDF-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Belgien bei der WM 2026? - Übertragung im ZDF

Ab 20.15 Uhr richtet das ZDF den Fokus voll auf das Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien. Bis zum Anpfiff um 21 Uhr stehen die letzten Nachrichten aus den Mannschaftslagern, die Aufstellungen und ausführliche Analysen des Kräftemessens im Mittelpunkt.

Aus dem WM-Studio des ZDF begleiten Jochen Breyer sowie die Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich die Zuschauer durch die Einstimmung auf die Partie. Sobald der Ball rollt, meldet sich Oliver Schmidt aus dem Stadion und kommentiert das Geschehen live.

Fußball heute live: Spanien vs. Belgien im Free-TV im ZDF

Übertragungsbeginn 20:15 Uhr Anstoß 21 Uhr Moderation Jochen Breyer Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker, Christian Streich Kommentator Oliver Schmidt

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Belgien bei der WM 2026? - Übertragung bei MagentaTV

Bei MagentaTV beginnt die Berichterstattung zum Viertelfinale ebenfalls um 21 Uhr. Laura Wontorra und Anna Sara Lange liefern die ersten Eindrücke vor dem Anpfiff, während Jan Henkel im Münchner Studio die taktischen Feinheiten des Duells zwischen Spanien und Belgien beleuchtet.

Komplettiert wird das Team von Expertin Tabea Kemme, die ihre Einschätzungen zur Partie beisteuert. Den Live-Kommentar übernimmt anschließend Christian Straßburger.

Für den Zugriff auf die Übertragung ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Mit MagentaTV Flex gibt es ein monatlich kündbares Paket für elf Euro, das den Zugang zur kompletten Weltmeisterschaft ermöglicht.

Fußball heute live: Spanien vs. Belgien bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 20 Uhr Anstoß 21 Uhr Moderation Laura Wontorra, Anna Sara Lange, Jan Henkel Experte Tabea Kemme Kommentator Christian Strassburger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Spanien vs. Belgien bei der WM 2026? - Potentielle Duelle im Halbfinale