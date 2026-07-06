Mehr Prestige geht kaum: Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft treffen mit Portugal und Spanien zwei Nachbarn, zwei Fußball-Großmächte und zwei Mannschaften mit großen Titelträumen aufeinander. Nach den Erfolgen über Kroatien beziehungsweise Österreich kommt es nun zum iberischen Duell. Die Spanier reisen als Europameister zwar mit leichtem Rückenwind an, doch Portugal verfügt mit Cristiano Ronaldo weiterhin über einen Spieler, der große Spiele prägen kann.

Auf der einen Seite CR7, auf der anderen das Supertalent Lamine Yamal – ein Aufeinandertreffen zweier Generationen. Für den portugiesischen Kapitän könnte es das letzte Kapitel seiner langen WM-Geschichte werden. Oder gelingt es ihm noch einmal, sein Team in die nächste Runde zu führen und Spanien zu eliminieren?

Vor dem Anpfiff beschäftigt viele Fans aber noch eine andere Frage: Wo läuft dieses Achtelfinale überhaupt live? Ist Portugal gegen Spanien im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen, oder überträgt ausschließlich MagentaTV? GOAL verrät, wo das Spiel im TV und Livestream verfolgt werden kann.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Portugal vs. Spanien bei der WM 2026?

Wenn sich Portugal und Spanien im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft gegenüberstehen, ist Fußball-Unterhaltung auf höchstem Niveau garantiert. Gute Nachrichten für alle Fans: Dieses Top-Aufeinandertreffen ist heute nicht nur im Livestream, sondern auch kostenlos im Free-TV zu sehen.

Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte für die Partie gesichert. Insgesamt zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender jeweils 30 der 104 WM-Spiele – und das iberische Duell gehört zu den Begegnungen, die im ZDF laufen.

Wer die Weltmeisterschaft ohne Einschränkungen verfolgen möchte, wird dagegen bei MagentaTV fündig. Der Telekom-Sender überträgt sämtliche 104 Partien des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko und hat Portugal gegen Spanien damit selbstverständlich auch im Programm.

Spiel Portugal - Spanien Datum Montag, 6. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 21 Uhr Spielort AT&T Stadium, Dallas, USA Übertragung live im Free-TV ZDF Übertragung im kostenlosen Live Stream sportstudio.de / ZDF-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Portugal vs. Spanien bei der WM 2026? - alle Informationen zur Übertragung im ZDF

Schon vor dem Anpfiff stimmt das ZDF die Zuschauer ausführlich auf den Kracher ein. Ab 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, ehe der Ball um 21 Uhr rollt. In den 45 Minuten bis zum Anstoß gibt es Analysen, Hintergründe und die letzten Informationen rund um das Achtelfinale.

Durch die Sendung führt Katrin Müller-Hohenstein. Im Studio erhält sie Unterstützung von Christoph Kramer, Per Mertesacker, Fritzy Kromp und Christian Streich, die das Geschehen einordnen und ihre Einschätzungen zum Duell zwischen Portugal und Spanien liefern. Kommentator ist Oliver Schmidt.

Fußball heute live: Portugal vs. Spanien im Free-TV im ZD

Übertragungsbeginn 20:15 Uhr Anstoß 21 Uhr Moderation Katrin Müller-Hohenstein Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker, Friederike Kromp, Christian Streich Kommentator Oliver Schmidt

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Portugal vs. Spanien bei der WM 2026? - alle Informationen zur Übertragung bei MagentaTV

Wer sich bereits lange vor dem Anpfiff auf das iberische Duell einstimmen möchte, ist bei MagentaTV bestens aufgehoben. Dort beginnt die Vorberichterstattung schon um 19 Uhr und damit volle zwei Stunden vor dem ersten Pfiff. Für den Zugriff ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Eine Möglichkeit ist etwa MagentaTV Flex, das für elf Euro pro Monat erhältlich ist.

Durch die Partie führt Kommentator Markus Höhner. Bei den Spielen wechseln sich Johannes B. Kerner und Laura Wontorra als Moderatoren ab. Für die Analysen sorgen Mats Hummels, Jürgen Klopp und Thomas Müller. Letzterer ist inzwischen allerdings seltener im Studio zu sehen, da er mit den Vancouver Whitecaps in die Saisonvorbereitung gestartet ist. Dafür rückt Tabea Kemme häufiger in den Fokus und übernimmt zusätzliche Experteneinsätze.

Fußball heute live: Portugal vs. Spanien bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 19 Uhr Anstoß 21 Uhr Moderation Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme Kommentator Markus Höhner

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Portugal vs. Spanien bei der WM 2026? - Weg ins Viertelfinale