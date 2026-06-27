3:0 gegen Algerien, 2:0 gegen Österreich - und alle Tore von Lionel Messi: Für Argentinien läuft es bei der WM 2026 bisher wie am Schnürchen. Nun soll auch der dritte Sieg im dritten Spiel her. Zum Abschluss der Vorrunde stehen die Südamerikaner dem in Gruppe J noch punktlosen Jordanien gegenüber.

ARD, ZDF oder MagentaTV: Welcher Sender zeigt Jordanien gegen Argentinien heute live im TV und Livestream? Im Folgenden gibt es die Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Jordanien vs. Argentinien bei der WM 2026?

Die Aufklärung zur Übertragung: MagentaTV zeigt die 90 Minuten live und in voller Länge - und zwar nur MagentaTV.

Spiel Jordanien - Argentinien Datum Sonntag, 28. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 4 Uhr Spielort AT&T Stadium, Dallas, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Jordanien vs. Argentinien bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Wer das WM-Spiel zwischen Jordanien und Argentinien in Deutschland live sehen möchte, kommt an MagentaTV nicht vorbei. Der Streamingdienst der Telekom ist der einzige Anbieter mit den Übertragungsrechten. Im Free-TV wird die Begegnung weder in der ARD noch im ZDF gezeigt.

Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen während der Weltmeisterschaft zwar ebenfalls zahlreiche Partien, allerdings längst nicht alle. Insgesamt zeigen ARD und ZDF jeweils 30 Spiele und damit zusammen 60 der 104 WM-Begegnungen. MagentaTV hat dagegen alle 104 Partien live im Programm.

Jordanien gegen Argentinien gehört zu den 44 Spielen, die ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sind. Für den Livestream ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Besonders für die WM eignet sich das monatlich kündbare Paket MagentaTV Flex, das für 11 Euro pro Monat erhältlich ist.

Die Partie wird von Cornelius Küpper kommentiert. Als Moderatoren sind unter anderem Johannes B. Kerner und Laura Wontorra im Einsatz. Zum Expertenteam von MagentaTV gehören außerdem die ehemaligen Nationalspieler Mats Hummels und Thomas Müller sowie Trainerlegende Jürgen Klopp.

Fußball heute live: Jordanien vs. Argentinien live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : 28. Juni, 3 Uhr

: 28. Juni, 3 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Cornelius Küpper

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Jordanien vs. Argentinien bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe H