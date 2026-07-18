Das Ziel war das MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York, doch sie landen am Ende im Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Frankreich gegen England: Das Aufeinandertreffen der enttäuschten Nationen steht am heutigen Samstag an.

Beide Teams wären lieber am morgigen Sonntag im Einsatz gewesen, weil dann das Finale der Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen wird. Weil Frankreich im Halbfinale 0:2 gegen Spanien verlor und England mit 1:2 Argentinien unterlag, müssen sie nun allerdings das Spiel um Platz drei absolvieren.

Wer wird Dritter? Wer wird Vierter? Und wo kann man die 103. und damit vorletzte Partie dieses Turniers heute live verfolgen: ARD, ZDF oder MagentaTV? GOAL klärt auf.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. England bei der WM 2026?

Frankreich gegen England wird exklusiv von MagentaTV übertragen.

Spiel Frankreich - England Datum Samstag, 18. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 23 Uhr Spielort Hard Rock Stadium, Miami Gardens, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. England bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

MagentaTV sicherte sich die kompletten Übertragungsrechte an der Weltmeisterschaft und zeigte alle bisher 102 Partien live. Auch die ausstehenden zwei gibt es dort noch zu sehen. ARD und ZDF werden sich derweil am Ende 60 Begegnungen aufgeteilt haben - 30 Spiele für beide.

Zu diesem Kontingent zählen zwar beide Halbfinals und das Finale, das Spiel um Platz drei läuft jedoch ausschließlich bei MagentaTV. Wer die Partie live verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges Abonnement.

Am Mikrofon begleitet Christian Straßburger das Duell zwischen Frankreich und England. Moderatorin Laura Wontorra führt durch die Sendung, Expertin Tabea Kemme steuert seine Analysen bei. Ergänzt wird die Berichterstattung durch Schalten ins Münchner Studio, wo Jan Henkel die taktischen Feinheiten beleuchtet und Patrick Ittrich strittige Schiedsrichter-Entscheidungen einordnet.

Fußball heute live: Frankreich - England live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (18. Juli), 22 Uhr

: Heute (18. Juli), 22 Uhr Moderation: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experten : Tabea Kemme

: Tabea Kemme Kommentator: Christian Straßburger

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Frankreich vs. England bei der WM 2026? - Der Abschluss der WM 2026