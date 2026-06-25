Deutschland ist bei der WM 2026 nicht nur weiter, sondern steht nach zwei Spieltagen auch schon als Sieger der Gruppe E fest. Aber wer sichert sich den Platz dahinter, der ebenfalls sicher zum Einzug in das Sechzehntelfinale reicht?

Die besten Karten besitzt die Elfenbeinküste - trotz der späten 1:2-Niederlage gegen das DFB-Team. Die Ivorer liegen mit drei Punkten weiterhin auf Rang zwei, weil Ecuador und Curacao sich mit einem 0:0 trennten. Für beide war es der erste Zähler im laufenden Turnier. Die Elfenbeinküste trifft nun auf Curacao, geht dabei als Favorit ins Spiel.

ARD, ZDF oder MagentaTV? Wer noch nicht weiß, wo zu Curacao gegen Elfenbeinküste heute eine Übertragung live im TV und Livestream angeboten wird, erfährt das jetzt hier.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Curacao vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026?

Kann Underdog Curacao die Elfenbeinküste überraschen? Live miterleben kann man die Partie heute nur bei MagentaTV.

Spiel Curacao - Elfenbeinküste Datum Donnerstag, 25. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 22 Uhr Spielort Lincoln Financial Field, Philadelphia, USA Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Live Stream - Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Curacao vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026? - Keine Übertragung im Free-TV

Eine Übertragung im Free-TV gibt es zu diesem Spiel nicht. Parallel läuft zwar im frei empfangbaren Fernsehen eine Partie der WM, dabei handelt es sich aber eben um die von Deutschland gegen Ecuador. Hier überträgt die ARD. Im ZDF läuft zu der Zeit keine Weltmeisterschaft.

Curacao gegen Elfenbeinküste gehört zu den 44 Spielen des Turniers, die man in Deutschland exklusiv bei MagentaTV sieht. Die anderen 60 Begegnungen laufen einerseits bei MagentaTV, das die Rechte für die komplette WM hat, als auch bei einem der öffentlich-rechtlichen Sender.

Jan Platte kommentiert Curacao gegen Elfenbeinküste im Einzelspiel. Es gibt bei MagentaTV nämlich noch eine Konferenz bestehend aus dieser Partie und Deutschland gegen Ecuador. Der Sender der Telekom ist kostenpflichtig. Empfehlenswert ist das Abo MagentaTV Flex, das elf Euro monatlich kostet und monatlich gekündigt werden kann.

Die Vorberichterstattung zu Curacao gegen Elfenbeinküste fällt vermutlich knapp aus, weil es in der Stunde vor dem Anstoß beider Spiele vielmehr um das DFB-Team und dessen Aufgabe gehen wird.

MagentaTV setzt bei der WM allen voran Laura Wontorra und Johannes B. Kerner als Moderatoren ein, die von den namhaften Experten Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp assistiert werden. MagentaTV hat seine Zelte zur WM in New York aufgeschlagen, meldet sich aber oftmals parallel auch aus den Stadien. Dazu gibt es Schalten ins Studio nach München, beispielsweise für Taktikanalysen.

Fußball heute live: Curacao - Elfenbeinküste live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (25. Juni), 21 Uhr

: Heute (25. Juni), 21 Uhr Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator: Jan Platte

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Curacao vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026? - Tabelle in Gruppe E