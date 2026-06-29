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Filip Knopp

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Japan bei der WM 2026?

Brasilien - Japan
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Brasilien und Japan kämpfen gegeneinander um ein Ticket zum Achtelfinale der WM 2026. Wo wird das Sechzehntelfinale live übertragen: ARD, ZDF oder MagentaTV?

Wird es nach dem bis dato letzten Triumph im Sommer 2002 nun wieder etwas mit dem großen Coup? Rekord-Titelträger Brasilien nimmt bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nichts anderes als das Finale am 19. Juli in East Rutherford ins Visier. Auf dem geplanten Weg dorthin muss die Selecao jedoch noch ein paar Hürden nehmen - angefangen mit Japan.

Auf die Asiaten trifft sie im Sechzehntelfinale. Wird Brasilien seiner Favoritenrolle gerecht oder sorgt Japan gegen Vinicius Junior und Co. für eine Überraschung?

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Und wo werden die mindestens 90 Minuten überhaupt im TV und Livestream gezeigt? Gibt es eine Übertragung in der ARD, im ZDF oder bei MagentaTV? 

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Japan bei der WM 2026?

Das K.o.-Spiel zwischen Brasilien und Japan kann man unter anderem auch live im Free-TV sehen. Denn: Das ZDF hat auf Seiten der öffentlich-rechtlichen Sender den Zuschlag erhalten. ARD und ZDF zeigen 60 der 104 WM-Spiele, dabei haben sie jeweils 30 Partien im Live-Angebot.

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Über die Rechte an sogar allen 104 Begegnungen verfügt MagentaTV. Der Sender der Telekom zeigt die komplette WM live, also auch Brasilien gegen Japan.

SpielBrasilien - Japan
DatumMontag, 29. Juni
Anstoß (deutsche Zeit)19 Uhr
SpielortNRG Stadium, Houston, USA
Übertragung live im Free-TVZDF
Übertragung im kostenlosen Live Streamsportstudio.de / ZDF-Mediathek
Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit AboMagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Japan bei der WM 2026? - alle Informationen zur Übertragung im ZDF

Das ZDF beginnt mit seiner um 18 Uhr, also eine Stunde vor dem Anstoß. In den 60 Minuten wird man dann im Rahmen der Vorberichterstattung auf das Aufeinandertreffen eingestimmt.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein meldet sich mit den Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker, Friederike Kromp, Christian Streich und Thorsten Kinhöfer aus dem WM-Studio des ZDF. Claudia Neumann ist als Kommentatorin im Einsatz.

Fußball heute live: Brasilien vs. Japan im Free-TV im ZDF

Übertragungsbeginn18 Uhr
Anstoß19 Uhr
ModerationKatrin Müller-Hohenstein
ExpertenChristoph Kramer, Per Mertesacker, Friederike Kromp, Christian Streich, Thorsten Kinhöfer
KommentatorinClaudia Neumann

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Japan bei der WM 2026? - alle Informationen zur Übertragung bei MagentaTV

Das Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan wird in Deutschland - wie erwähnt - auch von MagentaTV live gezeigt. Dabei handelt es sich aber eben um einen kostenpflichtigen Anbieter. Für die WM kann man das Paket MagentaTV Flex buchen, das monatlich elf Euro kostet

Brasilien gegen Japan kommentiert bei MagentaTV Marco Hagemann. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra sind die Moderatoren, während die einstigen WM-Teilnehmer Mats Hummels und Thomas Müller sowie Jürgen Klopp ihre Expertise einbringen. Die Übertragung startet um 17.30 Uhr.

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Fußball heute live: Brasilien vs. Japanbei MagentaTV

Übertragungsbeginn17:30 Uhr
Anstoß19 Uhr
ModerationJohannes B. Kerner, Laura Wontorra
ExpertenJürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels
KommentatorMarco Hagemann

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Japan bei der WM 2026? - die Duelle im Sechzehntelfinale

TerminBegegnung
28. Juni, 21 UhrSüdafrika - Kanada
29. Juni, 19 UhrBrasilien - Japan
29. Juni, 22:30 UhrDeutschland - Paraguay
30. Juni, 3 UhrNiederlande - Marokko
30. Juni, 19 UhrElfenbeinküste - Norwegen
30. Juni, 23 UhrFrankreich - Schweden
1. Juli, 3 UhrMexiko - Ecuador
1. Juli, 18 UhrEngland - DR Kongo
1. Juli, 22 UhrBelgien - Senegal
2. Juli, 2 UhrUSA - Bosnien
2. Juli, 21 UhrSpanien - Österreich
3. Juli, 1 UhrPortugal - Kroatien
3. Juli, 5 UhrSchweiz - Algerien
3. Juli, 20 UhrAustralien - Ägypten
4. Juli, 0 UhrArgentinien - Kap Verde
4. Juli, 3:30 UhrKolumbien - Ghana
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