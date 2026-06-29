Wird es nach dem bis dato letzten Triumph im Sommer 2002 nun wieder etwas mit dem großen Coup? Rekord-Titelträger Brasilien nimmt bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nichts anderes als das Finale am 19. Juli in East Rutherford ins Visier. Auf dem geplanten Weg dorthin muss die Selecao jedoch noch ein paar Hürden nehmen - angefangen mit Japan.

Auf die Asiaten trifft sie im Sechzehntelfinale. Wird Brasilien seiner Favoritenrolle gerecht oder sorgt Japan gegen Vinicius Junior und Co. für eine Überraschung?

Und wo werden die mindestens 90 Minuten überhaupt im TV und Livestream gezeigt? Gibt es eine Übertragung in der ARD, im ZDF oder bei MagentaTV?

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Japan bei der WM 2026?

Das K.o.-Spiel zwischen Brasilien und Japan kann man unter anderem auch live im Free-TV sehen. Denn: Das ZDF hat auf Seiten der öffentlich-rechtlichen Sender den Zuschlag erhalten. ARD und ZDF zeigen 60 der 104 WM-Spiele, dabei haben sie jeweils 30 Partien im Live-Angebot.

Über die Rechte an sogar allen 104 Begegnungen verfügt MagentaTV. Der Sender der Telekom zeigt die komplette WM live, also auch Brasilien gegen Japan.

Spiel Brasilien - Japan Datum Montag, 29. Juni Anstoß (deutsche Zeit) 19 Uhr Spielort NRG Stadium, Houston, USA Übertragung live im Free-TV ZDF Übertragung im kostenlosen Live Stream sportstudio.de / ZDF-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

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Das ZDF beginnt mit seiner um 18 Uhr, also eine Stunde vor dem Anstoß. In den 60 Minuten wird man dann im Rahmen der Vorberichterstattung auf das Aufeinandertreffen eingestimmt.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein meldet sich mit den Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker, Friederike Kromp, Christian Streich und Thorsten Kinhöfer aus dem WM-Studio des ZDF. Claudia Neumann ist als Kommentatorin im Einsatz.

Fußball heute live: Brasilien vs. Japan im Free-TV im ZDF

Übertragungsbeginn 18 Uhr Anstoß 19 Uhr Moderation Katrin Müller-Hohenstein Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker, Friederike Kromp, Christian Streich, Thorsten Kinhöfer Kommentatorin Claudia Neumann

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Das Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan wird in Deutschland - wie erwähnt - auch von MagentaTV live gezeigt. Dabei handelt es sich aber eben um einen kostenpflichtigen Anbieter. Für die WM kann man das Paket MagentaTV Flex buchen, das monatlich elf Euro kostet.

Brasilien gegen Japan kommentiert bei MagentaTV Marco Hagemann. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra sind die Moderatoren, während die einstigen WM-Teilnehmer Mats Hummels und Thomas Müller sowie Jürgen Klopp ihre Expertise einbringen. Die Übertragung startet um 17.30 Uhr.

Fußball heute live: Brasilien vs. Japan bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 17:30 Uhr Anstoß 19 Uhr Moderation Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels Kommentator Marco Hagemann

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Brasilien vs. Japan bei der WM 2026? - die Duelle im Sechzehntelfinale