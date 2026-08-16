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Live bei DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute kostenlos live: DAZN oder Sky für FC Schalke 04 (S04) vs. Real Madrid?

Schalke 04 - Real Madrid
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Der FC Schalke 04 trifft heute im Testspiel auf Real Madrid. Doch wo ist das prestigeträchtige Duell live zu sehen? GOAL liefert alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Ein echter Leckerbissen zum Stadionjubiläum: Der FC Schalke 04 empfängt heute Real Madrid in der Veltins-Arena. Zum 25. Geburtstag seiner Heimspielstätte haben sich die Königsblauen einen ganz besonderen Gast eingeladen – den wohl größten Namen des internationalen Vereinsfußballs.

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Ab 17 Uhr rollt in Gelsenkirchen der Ball. Für beide Teams bildet das Duell zugleich den letzten Härtetest vor dem Start in den Pflichtspielbetrieb. Schalke steigt am 24. August im DFB-Pokal ein, Real eröffnet seine LaLiga-Saison bereits am 22. August.

Schalke gegen Real Madrid ist zwar nur ein Testspiel – doch auch ein solches Kräftemessen muss nicht ohne Live-Bilder auskommen. Aber wo wird das Duell zum Stadionjubiläum übertragen?

Fußball heute live: DAZN oder Sky für FC Schalke 04 (S04) vs. Real Madrid?

Das Testspiel zwischen Schalke und Real Madrid bleibt nicht den Stadionbesuchern vorbehalten, sondern wird live und in voller Länge übertragen. Im klassischen Free-TV ist die Partie allerdings nicht zu sehen. Stattdessen liegt die Übertragung bei DAZN.

Wer das Duell der beiden Traditionsklubs live verfolgen möchte, muss also beim Streamingdienst einschalten – und nicht bei Sky oder einem anderen TV-Sender.

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Eine gute Nachricht gibt es dabei: DAZN präsentiert Euch das Testspiel zwischen Schalke und Real Madrid sogar kostenlos. Alles, was Ihr tun müsst: Einen Account bei DAZN erstellen und damit seht Ihr S04 vs. Real völlig kostenlos live.

Spiel

FC Schalke 04 - Real Madrid

Datum

16. August 2026

Anstoß

17.00 Uhr

Ort

Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung live im Free-TV

DAZN

Übertragung im kostenlosen Livestream

DAZN

Fußball heute live: DAZN oder Sky für FC Schalke 04 (S04) vs. Real Madrid? - alle Informationen zur Übertragung bei DAZN

DAZN startet bereits 45 Minuten vor dem Anpfiff in die Übertragung und geht damit um 16.15 Uhr auf Sendung. Die Zuschauer erhalten vorab Informationen und Eindrücke rund um das Duell.

Max Siebald übernimmt die Moderation, Mike Büskens bringt seine Einschätzungen als Experte ein. Den Live-Kommentar übernimmt anschließend Jan Platte.

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Wer Schalke gegen Real Madrid bei DAZN live sehen möchte, benötigt wie gesagt ausnahmsweise kein kostenpflichtiges Abonnement. Das Testspiel ist kostenlos verfügbar.

Normalerweise müsst Ihr allerdings ein Abo abschließen, um Zugriff auf das Programm von DAZN zu bekommen. Dazu gehören unter anderem die Bundesliga-Samstagskonferenz und die Sonntagsspiele. Darüber hinaus zeigt DAZN die spanische LaLiga mit Real Madrid und dem FC Barcelona sowie die italienische und französische Liga.

Fußball heute live: FC Schalke 04 vs. Real Madrid bei DAZN

Übertragungsbeginn

16:15 Uhr

Moderation

Max Siebald

Experte

Mike Büskens

Kommentator

Jan Platte

Fußball heute live: DAZN oder Sky für FC Schalke 04 (S04) vs. Real Madrid? - Die letzten Duelle

Datum

Begegnung

Ergebnis

Wettbewerb

10.03.2015

Real Madrid – FC Schalke 04

3:4

UEFA Champions League (Achtelfinale)

18.02.2015

FC Schalke 04 – Real Madrid

0:2

UEFA Champions League (Achtelfinale)

18.03.2014

Real Madrid – FC Schalke 04

3:1

UEFA Champions League (Achtelfinale)

26.02.2014

FC Schalke 04 – Real Madrid

1:6

UEFA Champions League (Achtelfinale)

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