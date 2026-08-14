Für 234 Millionen Euro! Ehemaliger Premier-League-Meister steht wohl zum Verkauf

Demnach sollen die thailändischen Eigentümer eine US-Investmentbank beauftragt haben, bei der Suche nach einem neuen Besitzer zu helfen. Der Wert des in die Drittklassigkeit abgestürzten Klubs wird auf 200 Millionen Pfund (rund 234 Millionen Euro) geschätzt.

Das Duty-Free-Unternehmen King Power, geführt von der Familie Srivaddhanaprabha, hatte die Foxes als damaligen Zweitligisten im Jahr 2010 für 35 Millionen Pfund erworben. Sechs Jahre später schrieb Leicester die wohl größte Märchenstory der englischen Fußballgeschichte, als die Mannschaft um Jamie Vardy und den Deutschen Robert Huth als krasser Außenseiter zur Meisterschaft in der Premier League stürmte.

Im Jahr 2019 kam Vichai Srivaddhanaprabha bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben, sein Sohn Aiyawatt übernahm den Vorsitz. Zwei Jahre später gewann Leicester noch den FA Cup, ehe die Eigentümer aufgrund der Corona-Pandemie und schrumpfenden Umsätzen nur noch wenig in den Verein investierten.

Nach dem ersten Abstieg schaffte Leicester noch den direkten Wiederaufstieg, bevor der Klub nach zwei turbulenten Jahren bis in die League One durchgereicht wurde.