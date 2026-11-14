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Falko Blöding

Frenkie de Jong verpasst Nations-League-Spiel gegen Deutschland

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Nach seinem starken Auftritt am Freitagabend gibt es für Frenkie de Jong einen Dämpfer.

Die Niederlande müssen im Gruppenfinale der Nations League gegen Deutschland auf Ersatzkapitän Frenkie de Jong verzichten.

Wie Oranje am Tag nach dem 7:0-Kantersieg gegen Griechenland mitteilte, leide der 29-Jährige unter "leichten körperlichen Beschwerden" und werde nicht mit nach Berlin reisen, wo es am Montag (20.45 Uhr/ARD) ums Viertelfinale geht.

De Jong hatte am Freitagabend in Amsterdam gegen die Griechen die Binde des verletzten Virgil van Dijk übernommen und auf ganzer Linie überzeugt. De Telegraaf schrieb von einem "genialen Schachzug" von Bondscoach Xavi, den Profi vom FC Barcelona gemeinsam mit dem Dortmunder Joey Veerman als spielstarkes Duo im Mittelfeld aufzubieten. Weitere Details zur Verletzung nannte der Verband zunächst nicht.

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Die Niederländer führen die Gruppe A2 mit elf Punkten an und liegen vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor Griechenland und Deutschland. Durch den hohen Sieg ist die Elftal so gut wie sicher für das Viertelfinale qualifiziert. Die DFB-Elf hat das Ticket für die Runde mit einem Sieg zum Abschluss im Berliner Olympiastadion ebenfalls in der eigenen Hand.

Geschrieben vonFalko Blöding

Managing Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: Eine glückliche Fügung führte mich während des Studiums im wunderschönen Münster zu GOAL, wo ich 2007 anheuerte und bis heute tätig bin. Damit bin ich ein echtes Urgestein in unserer Redaktion. Ich habe diverse (bzw so ziemlich alle) Positionen durchlaufen und durfte mich in unterschiedlichsten Rollen austoben. Seit 2022 bin ich Managing Editor und im Tagesgeschäft hauptsächlich als CvD im Einsatz.

Wie ich zum Fußball gekommen bin: Die Liebe zum Fußball kam mit Otto Rehhagels Werder Bremen. So mochte ich dann als junger Steppke nicht nur das runde Leder, sondern hatte praktischerweise auch gleich einen Lieblingsklub. International faszinierte mich früh Manchester United. Wir sprechen also von zwei Klubs, die in den vergangenen Jahren nur selten vergnügungssteuerpflichtig waren.

🎯 Ich beschäftige mich vor allem mit :

Allem, womit ein CvD zu tun hat.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente :

Werders 5:3 gegen Anderlecht nach 0:3-Pausenrückstand. Irre Nordderby-Wochen zwischen Werder und dem HSV 2009. Deutschland vs. Argentinien bei der WM 2006. Als John Terry im CL-Finale 2008 ausrutschte. Natürlich auch Götzes Tor im WM-Finale von Rio.

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