Saudi-Arabien 2026: So siehst du die FIFA-Weltmeisterschaft im Fernsehen

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Saudi-Arabiens aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem Server in Saudi-Arabien oder Katar und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Saudi-Arabiens zeigen die frei empfangbaren Kanäle von beIN SPORTS oder TOD, während das beIN SPORTS MAX-Netzwerk die vollständige regionale Premium-Berichterstattung übernimmt.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in Saudi-Arabien?

In Saudi-Arabien hält der regionale Sportsender beIN SPORTS die exklusiven Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

beIN SPORTS NEWS: Der unverschlüsselte Free-to-Air-Kanal des Senders sendet offene terrestrische und Satelliten-Updates, aktuelle Turnier-Nachrichten und Live-Reaktionen aus den Mannschaftslagern. Ausgewählte Spitzenspiele, darunter das WM-Finale und die Eröffnungszeremonie, lassen sich wahrscheinlich auch ohne Abonnement sehen.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

beIN SPORTS MAX & CONNECT: Das Premium-Angebot bündelt den digitalen Zugang in Saudi-Arabien und zeigt alle 104 Spiele live. Exklusiver Zugang zu allen 104 Spielen, darunter die Gruppenspiele der Green Falcons gegen Spanien, Uruguay und Kap Verde, steht über die beIN SPORTS CONNECT App, den TOD Streamingdienst sowie die MAX Satellitensender bereit.











