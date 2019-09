FIFA 20: Das sind die besten Torhüter - an diesen Keepern kommt niemand vorbei!

Endlich: FIFA 20 ist ab Donnerstag überall erhältlich! In diesem Artikel stellen wir Euch die besten Torhüter der neue EA-Sports-Reihe vor.

Das neue FIFA 20 ist da und auch in Deutschland erhältlich. Wir geben Euch in diesem Artikel einen Überblick, wer die besten Torhüter in der neuen Ausgabe des EA-Sports -Klassikers sind.

EA Sports hat die besten 100 Spieler im neuen FIFA 20 veröffentlicht: Während sich Lionel Messi (94) als bestbewerteter Spieler des Spiels feiern darf und damit vor Cristiano Ronaldo (93) und Neymar (92) liegt, haben sich unter die Top-100 auch elf Torhüter gemischt.

Goal hat sich die Werte aller Keeper einmal angeschaut und eine Liste der besten Torhüter in FIFA 20 erstellt.

FIFA 20: Wer sind die besten Torhüter?

An der Spitze der besten Torhüter im neuen FIFA 20 steht Jan Oblak von Atletico Madrid , der aufgrund seiner überragenden Leistungen eine beeindruckende Gesamtbewertung von 91 erhalten hat. Damit löst der Slowene David de Gea (89) von Manchester United ab. Dieser hatte noch in FIFA 19 den Titel des besten Keepers inne.

Auf dem zweiten Platz in der Liste der besten Nummer eins landet Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona mit einer Gesamtbewertung von 90. Nach einer starken Saison im Camp Nou hat er seine Wertung um ein paar Punkte verbessert.

Einen großen Schritt nach vorne hat auch Alisson Becker vom FC Liverpool gemacht. Der Brasilianer ist mit einem Rating von 89 drittstärkster Keeper in FIFA 20. Der Champions-League -Sieger hat seine Wertung nach einer sehr starken Saison bei den Reds um vier Punkte verbessert.

Hinter den Top-Keepers des neuen FIFA 20 reihen sich eine Menge Torhüter mit einer Gesamtbewertung von 88 auf: Ederson , Hugo Lloris , Manuel Neuer (bester Torhüter der Bundesliga ), Samir Handanovic und Thibout Courtois .

Abgerundet wird die Liste durch Wojciech Szczesny und Gianluigi Donnarumma , die mit einem Rating von 86 bzw. 85 an den Start gehen. Während Donnarumma weiter für den AC Mailand auflaufen wird, trägt Szczesny das Trikot von Piemonte Calcio . Aufgrund eines exklusiven Namensrechtsabkommens, das Juventus mit Konami abgeschlossen hat, musste EA Sports Juventus Turin in Piemonte Calcio umbenennen.

FIFA 20: Wer sind die besten deutschen Torhüter?

In der deutschen Nationalmannschaft streiten sie sich über die Nummer eins - Marc-Andre ter Stegen und Manuel Neuer. Herausforderer gegen Stammkeeper . Während Manuel Neuer weiterhin im Kasten des DFB-Teams gesetzt ist, wittert ter Stegen seine Chance und sucht die Herausforderung.

Dass der Stammtorhüter des FC Barcelona mit seiner Reservistenrolle in der Nationalelf unzufrieden ist, hat er in den vergangenen Wochen der Öffentlichkeit kundgetan . Das hat wieder die Gegenseite um Manuel Neuer in Aufruhr versetzt. Selbst Bayern-Präsident Uli Hoeneß meldete sich lautstark zu Wort.

Während die Diskussion um die Nummer eins im deutschen Tor noch nicht beendet ist, fällt die Entscheidung in FIFA 20 eindeutig aus: Marc-Andre ter Stegen ist der beste deutsche Torhüter in FIFA 20!

Die Nummer eins der Katalanen bekam ein Rating von insgesamt 90 . Damit liegt er in der Gesamtwertung auf Rang zwei - nur knapp hinter Jan Oblak (91) von Atletico Madrid .

Manuel Neuer muss sich dagegen mit einem Rating von insgesamt 88 zufriedengeben. Damit legt der Keeper des FC Bayern München einige Plätze hinter Rivale ter Stegen.

FIFA 20: Das sind die besten Torhüter