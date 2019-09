Barcelona-Torhüter Marc-Andre ter Stegen: "Diese Länderspielpause war ein harter Schlag"

In Barcelona ist Marc-Andre ter Stegen unumstrittene Stammkraft. Dass er beim DFB-Team nur zweite Wahl ist, lässt den Torhüter zunehemend verzweifeln.

Barcelona-Torhüter Marc-Andre ter Stegen hat durchblicken lassen, dass er mit seiner Rolle bei der deutschen Nationalmannschaft als zweite Kraft hinter Stammtorwart Manuel Neuer zunehmend unzufrieden ist.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes, um die Entscheidung zu erschweren. Ich versuche trotzdem alles, aber diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich", sagte der 27-Jährige am Rande einer Werbeveranstaltung in Barcelona im Hinblick auf die vergangenen beiden EM-Qualifikationsspiele des DFB-Teams.

Ter Stegen beim DFB-Team nur zweite Wahl: "Nicht einfach, eine Erklärung dafür zu finden"

Sowohl bei der 2:4-Niederlage gegen die Niederlande als auch beim 2:0-Auswärtserfolg in Nordirland hatte Neuer den Vorzug vor ter Stegen erhalten. Eine Tatsache, die beim Ex-Gladbacher auf Unverständnis stößt: "Es ist nicht einfach, eine Erklärung dafür zu finden."

"Ich will maximal erfolgreich sein und habe das große Ziel, die Nummer eins der Nationalmannschaft zu werden – aber nicht um jeden Preis", hatte ter Stegen zuletzt im Interview mit t-online.de erklärt.