Fernsehprogramm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Schweden: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Schweden live im TV sehen

Um die lokalen Übertragungen der schwedischen WM-Spiele aus dem Ausland zu verfolgen, kannst du ein Virtual Private Network (VPN) nutzen. Verbinde dich einfach über dein VPN mit einem schwedischen Server und verfolge die Spiele live. Alle Spiele der schwedischen Nationalmannschaft zeigen die frei empfangbaren Sender SVT (über SVT Play) und TV4 (über TV4 Play).

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im schwedischen Fernsehen?

In Schweden teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender Sveriges Television (SVT) und der private Sender TV4 die exklusiven Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

SVT und TV4 teilen sich den Spielplan, damit die Zuschauer alle Begegnungen kostenlos im Free-TV sehen. Sie können die wichtigsten Partien, alle Spiele Schwedens und das Finale, auf den Hauptkanälen verfolgen, ohne ein Abo oder eine digitale Antenne zu brauchen.

📱 Digitale und kostenlose Streams

SVT Play & TV4 Play: Wer digital schauen will, findet das gesamte Turnier im Stream. Fans sehen alle Live-Spiele, Highlights on Demand und Studio-Analysen auf Mobilgeräten, Tablets oder Smart-TVs kostenlos über die SVT Play- und TV4 Play-Apps oder die offiziellen Websites.











