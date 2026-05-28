Fernsehprogramm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Panama: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

Panama-Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Panamas aus dem Ausland zu verfolgen, können Sie ein Virtual Private Network (VPN) nutzen. Verbinden Sie sich einfach über Ihr VPN mit einem panamaischen Server und verfolgen Sie die Spiele live. Die Spiele Panamas zeigen die frei empfangbaren Sender RPC TV und TVN Canal 2 (oder ihre Streaming-Apps Medcom GO und TVN Pass), während Tigo Sports eine Premium-Berichterstattung bietet.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in Panama?

In Panama teilen sich große, frei empfangbare Fernsehsender (Medcom und TVN Media) sowie Premium-Kabelkanäle die offiziellen Übertragungsrechte für die kommende FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

RPC TV (Canal 4) und TVN Canal 2 übertragen als freie Sender ausgewählte Spiele terrestrisch. So sehen Sie wichtige Partien, auch das Finale, ohne Abo.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

Tigo Sports Tigo Sports bietet umfassenden Zugang zum Turnier in Panama und zeigt alle 104 Spiele. Das lokale Fernsehen strahlt ausgewählte Topspiele aus. Die Tigo Sports App und der Kabelanschluss übertragen alle Partien der Gruppenphase, einschließlich der Begegnungen aus Panamas Gruppe L. Frei empfangbare Partien streamen Fans zusätzlich über die Apps Medcom GO und TVN Pass.







