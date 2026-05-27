Fernsehprogramm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Japan: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Japan: So siehst du die Spiele der Elfenbeinküste im TV

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele der Elfenbeinküste aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem japanischen Server und verfolgen Sie die Spiele live im Stream. Alle Spiele Japans zeigt der frei empfangbare nationale Sender NHK.

Wo sehen Fans die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im japanischen Fernsehen? In Japan teilen sich der öffentliche Rundfunk, die großen Privatsender (über das Japan Consortium) und digitale Streaming-Plattformen die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

In Japan teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender, große Privatsender im Japan Consortium und Streaming-Plattformen die Übertragungsrechte.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

NHK : Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt alle Spiele der japanischen Mannschaft live auf seinen terrestrischen und Satellitenkanälen, darunter BS Premium 4K. Über die NHK+ App kannst du die Spiele kostenlos streamen.

Nippon TV (NTV) : Überträgt eine Auswahl an Spielen terrestrisch, darunter Japans zweites Gruppenspiel gegen Tunesien.

Fuji TV : Überträgt ebenfalls mehrere Spiele, darunter die Berichterstattung über die erste Runde der K.o.-Phase.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen