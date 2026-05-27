Fernsehprogramm der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in England: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

Alles, was du wissen musst, um die Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft zu verfolgen
England-Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen
Um die Partien im Ausland über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zu verfolgen, wählen Sie einen Server im Vereinigten Königreich und streamen Sie die Begegnungen live über den BBC iPlayer oder ITVX.
🌎 Land
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanien
TV Klan
🇩🇿 Algerien
beIN SPORTS Connect
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentinien
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australien
SBS | SBS On Demand
🇦🇹 Österreich
ORF eins | ORF ON
🇧🇪 Belgien
La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza
🇧🇴 Bolivien
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
Arena Sport
🇧🇷 Brasilien
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarien
BNT
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
🇨🇴 Kolumbien
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroatien
HRTi
🇨🇾 Zypern
Sigma TV
🇨🇿 Tschechien
ČT Sport | OnePlay
🇩🇰 Dänemark
TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estland
Go3 Extra Sports Estland
🇫🇯 Fidschi
FBC Sports
🇫🇮 Finnland
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Deutschland
ZDF | MagentaTV
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras, FOX
🇭🇰 Hongkong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesien
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
beIN SPORTS Connect
🇮🇪 Irland
RTÉ
🇮🇹 Italien
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japan
DAZN Japan
🇽🇰 Kosovo
RTK1, ArtMotion, TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
ViuTV
🇲🇺 Mauritius
New World Sport App
🇲🇽 Mexiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Naher Osten und Nordafrika
beIN SPORTS CONNECT
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Niederlande
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande
🇳🇿 Neuseeland
TVNZ 1 | TVNZ+
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norwegen
TV 2 Direkte | TV 2 Play
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+
🇵🇹 Portugal
Sport TV
🇷🇴 Rumänien
Antena 1 | Antena Play
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
Singtel TV GO | meWATCH
🇿🇦 Südafrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App
🇪🇸 Spanien
DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Schweden
TV4 Schweden | TV4 Play
🇨🇭 Schweiz
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkei
tabii
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Vereinigte Staaten
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One, Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Usbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO und inter
🇻🇳 Vietnam
VTV 3 | VTV Go
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alle Spiele gratis im Free-TV in England In England und dem restlichen Vereinigten Königreich sehen Fußballfans alle Partien der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kostenlos im Free-TV.
In England (und im gesamten Vereinigten Königreich) kommen Fußballfans voll auf ihre Kosten: Die gesamte FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird komplett frei empfangbar übertragen. Nach den britischen Rundfunkgesetzen gilt das Turnier als geschütztes "Kronjuwel", was bedeutet, dass Sie keine kostenpflichtigen TV-Abonnements benötigen, um die Spiele zu verfolgen.
Die 104 Spiele des Turniers teilen sich die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender des Landes gleichmäßig auf:
- BBC: Überträgt 52 Spiele live auf seinen Hauptkanälen (vor allem BBC One). Das Programm der BBC umfasst das mit Spannung erwartete Gruppenspiel Englands gegen Ghana sowie die Erstauswahlrechte für drei der potenziellen K.o.-Spiele Englands, falls die Mannschaft weiterkommt.
- ITV zeigt die anderen 52 Partien live auf ITV1 und ITV4. Der Sender überträgt das Eröffnungsspiel am 11. Juni sowie zwei weitere Gruppenspiele der englischen Mannschaft: das Auftaktspiel gegen Kroatien am Mittwoch, 17. Juni, und das abschließende Gruppenspiel gegen Panama am Samstag, 27. Juni.
Live-Streaming & Aufzeichnung
Wenn Sie über eine App auf Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV zuschauen, können Sie jede Sekunde kostenlos streamen:
- BBC iPlayer: Die digitale Anlaufstelle für alle von der BBC übertragenen Spiele, mit Live-Streams, Aufzeichnungen der gesamten Spiele und Höhepunkten.
- ITVX: Die digitale Plattform für alle ITV-Spiele. ITVX startet zusätzlich einen eigenen 24/7-WM-Kanal mit klassischen Spielen und Einblicken hinter die Kulissen wie "Inside The World Cup".
Das Finale: BBC und ITV übertragen das WM-Finale am 19. Juli zeitgleich live.