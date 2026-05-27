Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Harry Kane England 2025Getty
Neil Bennett

Übersetzt von

Fernsehprogramm der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in England: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

England
Weltmeisterschaft

Alles, was du wissen musst, um die Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft zu verfolgen

England-Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen

Um die Partien im Ausland über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zu verfolgen, wählen Sie einen Server im Vereinigten Königreich und streamen Sie die Begegnungen live über den BBC iPlayer oder ITVX.

🌎 Land

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentinien

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australien

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Österreich

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgien

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivien

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Honduras, FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1, ArtMotion, TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium Chile und Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One, Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO und inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alle Spiele gratis im Free-TV in England In England und dem restlichen Vereinigten Königreich sehen Fußballfans alle Partien der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kostenlos im Free-TV.

In England (und im gesamten Vereinigten Königreich) kommen Fußballfans voll auf ihre Kosten: Die gesamte FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird komplett frei empfangbar übertragen. Nach den britischen Rundfunkgesetzen gilt das Turnier als geschütztes "Kronjuwel", was bedeutet, dass Sie keine kostenpflichtigen TV-Abonnements benötigen, um die Spiele zu verfolgen.

Die 104 Spiele des Turniers teilen sich die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender des Landes gleichmäßig auf:

  • BBC: Überträgt 52 Spiele live auf seinen Hauptkanälen (vor allem BBC One). Das Programm der BBC umfasst das mit Spannung erwartete Gruppenspiel Englands gegen Ghana sowie die Erstauswahlrechte für drei der potenziellen K.o.-Spiele Englands, falls die Mannschaft weiterkommt.
  • ITV zeigt die anderen 52 Partien live auf ITV1 und ITV4. Der Sender überträgt das Eröffnungsspiel am 11. Juni sowie zwei weitere Gruppenspiele der englischen Mannschaft: das Auftaktspiel gegen Kroatien am Mittwoch, 17. Juni, und das abschließende Gruppenspiel gegen Panama am Samstag, 27. Juni.

Live-Streaming & Aufzeichnung

Wenn Sie über eine App auf Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV zuschauen, können Sie jede Sekunde kostenlos streamen:

  • BBC iPlayer: Die digitale Anlaufstelle für alle von der BBC übertragenen Spiele, mit Live-Streams, Aufzeichnungen der gesamten Spiele und Höhepunkten.
  • ITVX: Die digitale Plattform für alle ITV-Spiele. ITVX startet zusätzlich einen eigenen 24/7-WM-Kanal mit klassischen Spielen und Einblicken hinter die Kulissen wie "Inside The World Cup".

Das Finale: BBC und ITV übertragen das WM-Finale am 19. Juli zeitgleich live.