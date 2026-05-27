Fernsehprogramm der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in England: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

England-Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen

Um die Partien im Ausland über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zu verfolgen, wählen Sie einen Server im Vereinigten Königreich und streamen Sie die Begegnungen live über den BBC iPlayer oder ITVX.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alle Spiele gratis im Free-TV in England In England und dem restlichen Vereinigten Königreich sehen Fußballfans alle Partien der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kostenlos im Free-TV.

In England (und im gesamten Vereinigten Königreich) kommen Fußballfans voll auf ihre Kosten: Die gesamte FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird komplett frei empfangbar übertragen. Nach den britischen Rundfunkgesetzen gilt das Turnier als geschütztes "Kronjuwel", was bedeutet, dass Sie keine kostenpflichtigen TV-Abonnements benötigen, um die Spiele zu verfolgen.

Die 104 Spiele des Turniers teilen sich die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender des Landes gleichmäßig auf:

BBC: Überträgt 52 Spiele live auf seinen Hauptkanälen (vor allem BBC One ). Das Programm der BBC umfasst das mit Spannung erwartete Gruppenspiel Englands gegen Ghana sowie die Erstauswahlrechte für drei der potenziellen K.o.-Spiele Englands, falls die Mannschaft weiterkommt.

ITV zeigt die anderen 52 Partien live auf ITV1 und ITV4 . Der Sender überträgt das Eröffnungsspiel am 11. Juni sowie zwei weitere Gruppenspiele der englischen Mannschaft: das Auftaktspiel gegen Kroatien am Mittwoch, 17. Juni, und das abschließende Gruppenspiel gegen Panama am Samstag, 27. Juni.

Live-Streaming & Aufzeichnung

Wenn Sie über eine App auf Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV zuschauen, können Sie jede Sekunde kostenlos streamen:

BBC iPlayer : Die digitale Anlaufstelle für alle von der BBC übertragenen Spiele, mit Live-Streams, Aufzeichnungen der gesamten Spiele und Höhepunkten.

ITVX : Die digitale Plattform für alle ITV-Spiele. ITVX startet zusätzlich einen eigenen 24/7-WM-Kanal mit klassischen Spielen und Einblicken hinter die Kulissen wie "Inside The World Cup" .

Das Finale: BBC und ITV übertragen das WM-Finale am 19. Juli zeitgleich live.